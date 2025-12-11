कानपुर में अनियंत्रित रफ्तार ने ली कंटेनर चालक समेत तीन की जान, सचेंडी हाईवे पर 40 मिनट तक जाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रैफिक पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वाहनों के अनियंत्रित रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रोजाना ही अनियंत्रित रफ्तार से हो रहे हादसों में लोगों की जान जा रही है। मंगलवार को सचेंडी, महाराजपुर और साढ़ थानाक्षेत्रों में हुए अलग-अलग हादसों में कंटेनर चालक समेत तीन की जान चली गई। वहीं, सचेंडी हाईवे पर हुए हादसे के बाद करीब 40 मिनट तक यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को हटवाकर यातायात समान्य कराया।

सचेंडी थानाक्षेत्र के किसान नगर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास हाइवे पर बुधवार को नौबस्ता की तरफ से जा रहा कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया। रफ्तार तेज होने की वजह से कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ कर विपरीत दिशा में पहुंच गया, तभी सामने से आ रहे डंफर से कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक साइड कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कंटेनर चालक हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर निवासी 40 वर्षीय सुबोध की मौके पर मौत हो गई। जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है।

वहीं, हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से भाग निकला। भीषण सड़क हादसे से करीब 40 मिनट तक आवागमन प्रभावित रहा, जिसकी वजह से एक किमी तक इटावा-कानपुर मार्ग पर यातायात बाधित रहा। क्रेन की मदद से डंपर और कंटेनर को हाइवे से किनारे कराकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था बहाल कराया।

वहीं महाराजपुर के बौसर निवासी 55 वर्षीय रेशमा रूमा स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी। रेशमा के पति राजकुमार की पांच साल पहले मौत हो चुकी है। उनके तीन बच्चे बसंती, विपिन व मीना हैं। विपिन ने बताया कि मंगलवार शाम को मां काम से घर लौट रही थी, तभी हाईवे पर टाटा शोरूम के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने स्वजन को सूचना देकर उन्हें कांशीराम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख डाक्टरों ने एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मंगलवार देर रात रेशमा की मौत हो गई।