कानपुर में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार फैक्ट्रीकर्मी को मारी टक्कर, मौत
कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में रामचंदर चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार फैक्ट्रीकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों के अनुसार, आरोपित ने पहले एक अन्य कार को भी टक्कर मारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहना थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात घर लौट रहे साइकिल सवार फैक्ट्रीकर्मी को तेज रफ्तार कार चालक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपित चालक कार समेत फरार हो गया। राहगीरों ने बताया कि आरोपित कार चालक एक अन्य कार सवार को टक्कर मारकर आ रहा था जिसका पीड़ित उसका पीछा करते हुए आ रहा था। उसी ने अपनी कार से फैक्ट्रीकर्मी को एलएलआर अस्पताल पहुंचा जहां रात करीब दो बजे उसकी मौत हो गई।
पुराना कानपुर निवासी 48 वर्षीय सुरेश कुमार दादा नगर स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार में पत्नी रानी और दो बेटे आशीष और अरुण हैं। स्वजन ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर लौट रहे थे। तभी रामचंदर चौराहे पर बैराज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पिता को टक्कर मार दी और भाग निकला। तभी बैराज से आरोपित कार सवार का पीछा करते आ रहे चालक ने बताया कि आरोपित ने उसकी कार में भी टक्कर मारी थी।
चालक घायल फैक्ट्रीकर्मी को अपनी कार से एलएलआर अस्पताल ले गया जहां दो घंटे तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। आरोपित कार चालक की तलाश में सीसी कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं।
