कानपुर में तेज रफ्तार बाइक रफ्तार का कहर; छात्र को मारी टक्कर, 20 मी तक घिसटने से जान गई
कानपुर में एक तेज़ रफ़्तार बाइक ने एक छात्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्र 20 मीटर तक घिसटता चला गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर थानाक्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी। जिससे वह करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। हादसे के बाद आरोपित चालक बाइक समेत फरार हो गया। स्वजन ने उसे पहले सरसौल सीएचसी में भर्ती कराया जहां से उसे कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से स्वजन उसे निजी अस्पताल ले गए जहां देर रात उसकी मौत हो गई।
महाराजपुर के रहनस गुलाबखेड़ा गांव निवासी किसान रामसेवक का 16 वर्षीय इकलौता बेटा अंशु हाईस्कूल का छात्र था। परिवार में पत्नी बिटान और तीन बेटियां रुबी,रुचि और शुभी हैं। गुरुवार देर शाम वह आधारकार्ड अपडेट कराने गया था। तभी रहनस मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। जिससे अंशु साइकिल समेत 20 मीटर तक घिसटता चला गया।
हादसे के बाद आरोपित बाइक सवार मौके से भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर स्वजन ने पहले सरसौल सीएचसी इसके बाद कांशीराम में भर्ती कराया। डाक्टरों ने उसे एलएलआर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
स्वजन ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां देर रात अंशु की मौत हो गई। महाराजपुर थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि स्वजन की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
