SIR अभियान में लापरवाही पर कानपुर में जीएसटी सहायक आयुक्त को नोटिस, वापसी की रफ्तार सुस्त होने पर प्रशासन टेंशन में

जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)अभियान में लापरवाही बरतने पर जीएसटी सहायक आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। एक ओर जहां लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया, वहीं दूसरी ओर समय से पहले कार्य पूरा करने वाली बीएलओ को सम्मानित किया गया। इसी बीच जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र में गणना पत्र वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया, हालांकि वापसी की रफ्तार सुस्त होने पर अफसर जरूर परेशान हैं।

एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतने पर बुधवार को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जीएसटी सहायक आयुक्त विराट प्रताप सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया गया। इस अभियान में उन्हें आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 131 से 187 की निगरानी की जिम्मेदारी है। इन मतदेय स्थलों पर कुल 60,490 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 25 नवंबर तक केवल 10 हजार 610 गणना प्रपत्रों का ही डिजिटाइजेशन हो सका है, जिसे अत्यंत असंतोषजनक प्रगति माना गया है। इस मामले में उनके द्वारा कोई जानकारी भी नहीं दी गई।

इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी करते 27 नवंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है, निर्धारित तिथि तक संतोषजनक उत्तर न मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि लापरवाही बतरने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि एसआइआर में अभी आठ दिन शेष हैं, लेकिन मतदाता आखिरी दिन का इंतजार न करें, बल्कि तत्काल गणना फार्म भरकर जमा करें।

दो बीएलओ को एसडीएम ने किया सम्मानित

महराजपुर विधानसभा में एसआईआर अभियान के दौरान दो बीएलओ ने समय से पहले कार्य पूर्ण करने पर एसडीएम विवेक मिश्र ने सम्मानित किया। बूथ संख्या 423 हजरतपुर में बीएलओ गीता देवी और बूथ संख्या 454 सिकटिहा में मंजूषा देवी ने अपने-अपने बूथों पर गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत वितरण, संग्रह और डिजिटाइजेशन अंतिम तिथि से आठ दिन पूर्व ही पूरा कर लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने सम्मानित किया। गीता देवी ने बताया कि सात नवंबर को हाथ में गंभीर चोट लगने और फ्रैक्चर हो जाने के बाद उन्होंने अवकाश नहीं लिया।