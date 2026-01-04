इंदौर हादसे के बाद कानपुर में अलर्ट मोड में प्रशासन, रामबाग में पेयजल के नमूने जांचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंदौर में दूषित व जहरीले पानी पीने से हुई मौतों की घटना का संज्ञान लेकर शासन ने जिलों में तैनात सभी अफसरों को चेताया है कि पेयजल आपूर्ति में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

शनिवार देर शाम एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने तहसील के अधिकारियों के साथ ही भैरोघाट जोन चार में जलकल के पंपिंग स्टेशन पहुंचकर आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया।

एसडीएम ने जलकल कैंपस स्थित 280 एमएलडी क्षमता के फिल्टर प्लांट, रा-वाटर इनलेट, सेटलिंग टैंक और संपूर्ण जल शोधन प्रक्रिया की तकनीकी समीक्षा की। जांच के दौरान क्लोरीन अवशेष निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। इसके बाद एसडीएम ने मलिन बस्ती रामबाग का निरीक्षण किया।