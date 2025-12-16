Language
    कानपुर नगर निगम में एससीएसटी सदस्य का हंगामा, अधिकारियों को आयोग बुलाने की चेतावनी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    कानपुर में एससीएसटी आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने नगर निगम में हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोटोकॉल के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं दिय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एससीएसटी आयोग में सदस्य रमेश चंद्र कुंडे का नगर निगम में जमकर हंगामा, कहा पानी तक नहीं पूछा गया, मेरा अपमान किया गया।तीन दिन पहले प्रोटोकॉल दिया गया क़ोई लेने तक नहीं आया। अपर नगर आयुक्त मो आवेश खान, सहायक नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मनाते रहे। नाराज होकर वापस लौटे. कहा सबको आयोग बुलाएंगे। बता दें की सफाई कर्मचारियों  की समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे थे।

