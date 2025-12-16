कानपुर नगर निगम में एससीएसटी सदस्य का हंगामा, अधिकारियों को आयोग बुलाने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, कानपुर। एससीएसटी आयोग में सदस्य रमेश चंद्र कुंडे का नगर निगम में जमकर हंगामा, कहा पानी तक नहीं पूछा गया, मेरा अपमान किया गया।तीन दिन पहले प्रोटोकॉल दिया गया क़ोई लेने तक नहीं आया। अपर नगर आयुक्त मो आवेश खान, सहायक नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मनाते रहे। नाराज होकर वापस लौटे. कहा सबको आयोग बुलाएंगे। बता दें की सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे थे।