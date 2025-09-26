मसवानपुर के रिहायशी इलाके में बने अवैध कबाड़ गोदाम में लगी आग, इलाके में फैली अफरातफरी
कानपुर के मसवानपुर में एक रिहायशी इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में देर रात आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से गोदाम चल रहा है जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,कानपुर। मसवानपुर में बुधवार देर रात रिहायशी इलाके में बने कबाड़ के अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें उठती देख अफरातफरी मच गई। फजलगंज फायर स्टेशन से पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब एक घंटे मशक्कत के बाद आग बुझाई। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में अवैध रूप से गोदाम का संचालन किया जा रहा है।
मसवानपुर में ब्रह्मदेव चौराहे के पास निजाम का कबाड़ का गोदाम है। गोदाम के आसपास रिहायशी इलाका है। देर रात गोदाम में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें उठती देखकर इलाके में अफरातफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी।
फजलगंज फायर स्टेशन से पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गोदाम में आग कैसे लगी फिलहाल अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। इसके बावजूद अग्निशमन विभाग बेपरवाह है। थाना प्रभारी केके मिश्रा ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
11 सितंबर को बेकनगंज में भी लगी थी आग
बेकनगंज के टीना मार्केट गोरा कब्रिस्तान के पास रिहायशी इलाके में अवैध कबाड़ गोदाम में आग लगी थी। दमकल जवानों ने चौथी मंजिल पर फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला था। घटना के 14 दिन बाद ही मसवानपुर में हादसा हो गया था।
