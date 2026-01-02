Language
    स्कूल प्रबंधक अशोक दुबे पर KDA की जमीन कब्जाने का आरोप, मुकदमा दर्ज

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    कानपुर के चकेरी स्थित गांधीग्राम में एक निजी स्कूल प्रबंधक अशोक दुबे पर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की जमीन पर अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया ह

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी के गांधीग्राम में कई सालों से बंद पड़े निजी स्कूल प्रबंधक पर केडीए की जमीन पर कब्जे के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोप है कि प्रबंधक जमीन से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं दिखा सके। वहीं, पूर्व में भेजी गई किसी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया।

    कानपुर विकास प्राधिकरण जोन चार जोनल प्रभारी (भूमि बैंक) की डा अर्चना शर्मा की द्वारा चकेरी पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि ग्राम दहेली सुजानपुर स्थित आराजी संख्या-04 राजस्व अभिलेखों में रकबा 530 वर्गमी अरबन सीलिंग भूमि, रकबा 14.085 हे आबादी के खाते में दर्ज है।

    जो कानपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की जमीन है। बताया कि, लेकिन इस जमीन पर ज्ञान राष्ट्रीय बालिका इंटर कालेज के प्रबंधक अशोक दुबे द्वारा कब्जा कर स्कूल का संचालन किया जाता रहा। जिसमें अवैध रुपय से स्कूल का बोर्ड लगाकर भवन निर्माण भी कराकर केडीए को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

    मामले में 13 अक्टूबर 25 को उन्हें स्पीट पोस्ट से नोटिस भी भेजा जा चुका है, लेकिन अशोक दुबे की ओर से कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मामले में थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि केडीए की ओर से मिली तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, आगे मामले में जांच की जाएगी।