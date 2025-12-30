'पीटने पर नहीं चीखा तो नंगा कर मर जाने तक कूचते रहे सिर', कानपुर में सेल्समैन के हत्यारे चाचा-भतीजे का कबूलनामा

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को पेट्रोल पंप के सेल्समैन की हत्या का राजफाश करके आरोपित चाचा-भतीजे को जेल भेज दिया। सोमवार को सेल्समैन का शव निराला नगर रेलवे मैदान में नग्न अवस्था में पड़ा मिला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चेहरे, पेट और बाएं हाथ शरीर के कई हिस्सों को कुत्तों ने नोच डाला था। जेल जाने से पूर्व हत्यारोपितों ने बताया कि गाली-गलौज का बदला लेने के लिए साजिशन घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद तीनों ने एक साथ शराब पी और फिर उसे लेकर मैदान में पहुंचे थे।

यहां सेल्समैन पर नशे में धुत होकर बेल्टों से ताबड़तोड़ प्रहार किए, लेकिन उसकी चीख नहीं निकली तो कपड़े उतारने के बाद नग्न करके पीटा। इससे भी मन नहीं भरा तो इंटरलाकिंग ईंट से उसके सिर पर तब तक वार करते रहे, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। सेल्समैन की मौत के बाद उसे वहीं छोड़कर आरोपित आटो से घर चले गए थे।

मूलरूप से नर्वल के पाल्हेपुर निवासी 35 वर्षीय राहुल रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप में सेल्समैन थे। रविवार रात 10:45 बजे राहुल आयल डिपो से लौटे और कुछ देर बाद नौबस्ता के बाबा नगर निवासी कामता शर्मा और उसके भतीजे मोहित शर्मा के साथ बाहर चले गए।

अगली सुबह उनका शव नग्न अवस्था में निराला नगर मैदान में क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला था। खून से सनी ईंट पड़ी थी। मामले में कामता और मोहित से पूछताछ हुई तो दोनों ने अपराध कबूल लिया। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपितों की निशानदेही पर उनके खून सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं।

हत्यारोपित बोले- मुफ्त की शराब पिलाता था सेल्समैन लेकिन नशे में देता था गालियां दोनों हत्यारोपितों ने बताया कि अक्सर सेल्समैन राहुल अक्सर उनको शराब पिलाता था, लेकिन नशे में होने के बाद गालियां भी देता था, जो अखरता था। इसके बावजूद मुफ्त की शराब के लिए उससे दूरी नहीं बना पाए, लेकिन शनिवार को नशे में उसने हद पार कर दी।

कामता ने बताया कि इस पर भतीजे के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। साजिश के तहत ही वह रविवार रात राहुल के घर पहुंचा था। इसके बाद शराब पीने का बहाना करके उसकी बाइक से निकले थे। इस बीच, रास्ते में राहुल ने पिता को मोबाइल फोन देने की बात कही।