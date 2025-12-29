कानपुर में चाचा-भतीजे ने की सेल्समैन की हत्या, पहले बेल्ट से पीटा... फिर ईंट से सिर कूच डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर में गाली-गलौज के विरोध में चाचा-भतीजे ने रविवार रात घर से ले जाकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन 35 वर्षीय राहुल अवस्थी की निर्मम हत्या कर दी। शराब पीने के बाद उसके साथ हत्यारोपित उसकी बाइक से निराला नगर रेलवे मैदान पहुंचे, जहां नग्न करके पहले बेल्ट से पीटा और फिर ईंट से सिर कूच करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपित नग्न शव को मैदान में ही छोड़कर भाग निकले। शव के पास ही उसके कपड़े, पेट्रोलियम कंपनी की जैकेट और चप्पल पड़ी मिली। बाइक भी चाबी लगी खड़ी थी। सोमवार सुबह इलाकाई लोगों ने कुत्तों को नग्न शव नोंचकर खाते देखा तो पुलिस को सूचना दी। कुत्तों ने उसके चेहरे, कूल्हा, पेट और बायां हाथ नोंच डाला था। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मृतक के पिता ने उसके दोस्त पर ही हत्या करने की आशंका जताते हुए मुकदमा कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने भतीजे के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। बताया कि शनिवार को शराब पीने के दौरान राहुल ने गाली-गलौज की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या की है।

मूलरूप से नरवल के पालेपुर गांव निवासी राम प्रकाश अवस्थी नौबस्ता गल्ला मंडी स्थित आयल डिपो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। वर्तमान में वह परिवार समेत संजय गांधी नगर, नौबस्ता में रहते हैं। उनका बेटा राहुल रमईपुर स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप में सेल्समैन था।

उसकी शादी पनकी के सराय मीता निवासी माया देवी से तीन साल पूर्व हुई थी। पिता के मुताबिक शादी के 15 दिन बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। करीब दो साल से बहू बेटे से अलग घर की पहली मंजिल में रह रही है। उनके परिवार में एक ही मोबाइल है।

रविवार रात करीब 10:45 बजे राहुल उन्हें मोबाइल देकर कुछ देर में आने की बात कहकर चला गया था, इसके बाद वह नहीं लौटा। सोमवार सुबह राहुल का शव नग्नावस्था में निरालानगर मैदान में क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची ने बाइक नंबर के आधार पर स्वजन से संपर्क किया।

मौके पर पहुंची मृतक की बहन पूजा अवस्थी और पिता राम प्रकाश ने शव राहुल का होने की पुष्टि की। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून से सनी मिली ईंट को कब्जे में ले लिया। डीसीपी दक्षिण ने बताया कि रात को जब राहुल पिता को मोबाइल देने गया था, उसके साथ नौबस्ता के बाबानगर निवासी हत्यारोपी कामता शर्मा और उसका भतीजा मोहित शर्मा भी थे।

इसका पता आयल डिपो के आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज से हुआ। इसी आधार पर पुलिस ने हत्यारोपित कामता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि शनिवार को शराब पीने के दौरान राहुल ने उनसे गाली-गलौज की थी, जिसका बदला लेने के लिए वह शराब पीने के बहाने से ले गए।

पहले शराब पी गई और निराला नगर रेलवे मैदान पहुंचे, जहांउसे बेल्ट से पीटना शुरू किया, लेकिन कपड़ों के कारण उसे चोट नहीं लग रही थी। इसके बाद उसके कपड़े उतारकर बेल्ट से पीटा और पास पड़ी इंटरलाकिंग की ईंट उठाकर उसका सिर कूच करके हत्या कर दी।