Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर-सागर हाईवे पर जाम, 25 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    कानपुर-सागर हाईवे पर 12 घंटे तक भयंकर जाम लगा रहा जिसके चलते 25 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस जाम के कारण यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, विशेषकर गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग बहुत परेशान हुए। पुलिस ने जाम खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वाहनों की अधिक संख्या के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर (कानपुर)। कानपुर-सागर हाईवे शनिवार रात करीब 12 बजे से लेकर रविवार सुबह 11 बजे के बाद तक जाम से जूझा। बताया गया कि पहले शंभुआ ओवरब्रिज पर और फिर रमईपुर में डंपर खराब होने से जाम लग गया। जब तक उन वाहनों के किनारे कराया जाता, स्थिति बिगड़ चुकी थी। रविवार को सहलग तेज होने के चलते कई विवाह के कार्यक्रम थे, इसके चलते भी जाम और चोक होता गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया ने सबसे पहले शंभुआ ओवरब्रिज पर शनिवार देर रात एक डंपर का ब्रेक सिस्टम खराब हो गया। इससे एक लेन जाम हो गई। वहीं, जब उसे हटवाया जा रहा था तो दोनों लेन पर यातायात थम गया। इसके बाद जैसे ही यातायात बहाल हुआ तो रमईपुर के पास एक डंपर खराब हो गया। जब तक उसे हटवाया जाता जाम और बढ़ गया।

     

    वहीं, हाईवे किनारे गेस्टहाउस में विवाह कार्यक्रम के चलते स्थिति और बिगड़ गई। रही कसर जाम में फंस डंपर चालकों के सो जाने पर पूरी हो गई। नतीजन हाईवे चोक हो गया। रमईपुर से लेकर घाटमपुर तक जाम पहुंच गया। इसके बाद घाटमपुर चौराहे पर बैरिकेडिंग करके डंपर व अन्य वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा गया। रात भर वाहन चालक हाईवे पर ही फंसे रहे। सुबह 11 बजे के बाद स्थिति बहाल हो सकी है।

     

    कई रात भर फंसे रहे, कई ने यात्राएं स्थगित कीं

    कूष्मांडा नगर निवासी राजेश तिवारी ने बताया कि वह रात को साढ़े आठ बजे झकरकटी बस अड्डे से घाटमपुर के लिए बैठे थे। पहले शहर के जाम में फंसे रहे। वहां से निकले तो कानपुर-सागर हाईवे पर फंस गए। भोरपहर तीन बजे वह किसी तरह घर पहुंच सके। वहीं, पतारा निवासी सत्यनारायण पांडेय ने बताया कि उन्हें बेटी को लेकर प्रयागराज जाना था।लेकिन, जाम के चलते उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी।

     

    भीतरगांव रोड क्रासिंग बंद होने से स्थिति बिगड़ी

    जाम के चलते बहुत से वाहनों ने भीतरगांव होते हुए घाटमपुर आने की कोशिश की, लेकिन इस रोड पर कूष्मांडा देवी के पास स्थित क्रासिंग ट्रैक मरम्मत के काम के चलते 27 नवंबर तक बंद है। इसके चलते यहां भी वाहनों की कतारें लग गईं और उन्हें वापस लौटकर गुच्चूपुर, फरीदपुर होकर जहानाबाद रोड पर निकलना पड़ा।