कानपुर-सागर हाईवे पर जाम, 25 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर (कानपुर)। कानपुर-सागर हाईवे शनिवार रात करीब 12 बजे से लेकर रविवार सुबह 11 बजे के बाद तक जाम से जूझा। बताया गया कि पहले शंभुआ ओवरब्रिज पर और फिर रमईपुर में डंपर खराब होने से जाम लग गया। जब तक उन वाहनों के किनारे कराया जाता, स्थिति बिगड़ चुकी थी। रविवार को सहलग तेज होने के चलते कई विवाह के कार्यक्रम थे, इसके चलते भी जाम और चोक होता गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया ने सबसे पहले शंभुआ ओवरब्रिज पर शनिवार देर रात एक डंपर का ब्रेक सिस्टम खराब हो गया। इससे एक लेन जाम हो गई। वहीं, जब उसे हटवाया जा रहा था तो दोनों लेन पर यातायात थम गया। इसके बाद जैसे ही यातायात बहाल हुआ तो रमईपुर के पास एक डंपर खराब हो गया। जब तक उसे हटवाया जाता जाम और बढ़ गया।

वहीं, हाईवे किनारे गेस्टहाउस में विवाह कार्यक्रम के चलते स्थिति और बिगड़ गई। रही कसर जाम में फंस डंपर चालकों के सो जाने पर पूरी हो गई। नतीजन हाईवे चोक हो गया। रमईपुर से लेकर घाटमपुर तक जाम पहुंच गया। इसके बाद घाटमपुर चौराहे पर बैरिकेडिंग करके डंपर व अन्य वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा गया। रात भर वाहन चालक हाईवे पर ही फंसे रहे। सुबह 11 बजे के बाद स्थिति बहाल हो सकी है।

कई रात भर फंसे रहे, कई ने यात्राएं स्थगित कीं कूष्मांडा नगर निवासी राजेश तिवारी ने बताया कि वह रात को साढ़े आठ बजे झकरकटी बस अड्डे से घाटमपुर के लिए बैठे थे। पहले शहर के जाम में फंसे रहे। वहां से निकले तो कानपुर-सागर हाईवे पर फंस गए। भोरपहर तीन बजे वह किसी तरह घर पहुंच सके। वहीं, पतारा निवासी सत्यनारायण पांडेय ने बताया कि उन्हें बेटी को लेकर प्रयागराज जाना था।लेकिन, जाम के चलते उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी।