    कानपुर वासी ध्यान दें! पनचक्की चौराहे पर मरम्मत कार्य के चलते आज से 4 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, ये होगी नई व्यवस्था

    By Atul Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    कानपुर में जलनिगम द्वारा पनचक्की चौराहे पर पाइपलाइन की मरम्मत के चलते 15 से 18 दिसंबर तक रूट डायवर्जन रहेगा। मरम्मत कार्य के कारण यातायात व्यवस्था में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जलनिगम की ओर से पनचक्की चौराहे पर पाइपलाइन की मरम्मत कराई जा रही है। इसके चलते 15 से 18 दिसंबर तक डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है।

    यातायात पुलिस ने किसी तरह की असुविधा होने पर मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 जारी किया है।

    इसके तहत जाजमऊ, बीमा चौराहा, सर्किट हाउस की तरफ से आने वाला यातायात जैपुरिया स्कूल नया पुल की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन राकेट तिराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

    शुक्लागंज-उन्नाव की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें झाड़ी बाबा पड़ाव, पनचक्की होकर घंटाघर की ओर जाना है वे झाड़ी बाबा तिराहे से किला तिराहा, चार्लिस चौराहा, फूलबाग चौराहा व नरोना चौराहा होते हुए आगे जा सकेंगे।

