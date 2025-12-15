कानपुर वासी ध्यान दें! पनचक्की चौराहे पर मरम्मत कार्य के चलते आज से 4 दिन रहेगा रूट डायवर्जन, ये होगी नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, कानपुर। जलनिगम की ओर से पनचक्की चौराहे पर पाइपलाइन की मरम्मत कराई जा रही है। इसके चलते 15 से 18 दिसंबर तक डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है।

यातायात पुलिस ने किसी तरह की असुविधा होने पर मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 जारी किया है।

इसके तहत जाजमऊ, बीमा चौराहा, सर्किट हाउस की तरफ से आने वाला यातायात जैपुरिया स्कूल नया पुल की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन राकेट तिराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

शुक्लागंज-उन्नाव की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें झाड़ी बाबा पड़ाव, पनचक्की होकर घंटाघर की ओर जाना है वे झाड़ी बाबा तिराहे से किला तिराहा, चार्लिस चौराहा, फूलबाग चौराहा व नरोना चौराहा होते हुए आगे जा सकेंगे।

यह भी पढ़ें- कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का अंतिम पड़ाव, पास हुए तो तय हो जाएगी उद्घाटन की तारीख