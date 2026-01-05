कानपुर में यू-टर्न लेने के दौरान ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 3 नंबर रेलवे क्रॉसिंग मोड़ पर हुआ हादसा

- मौके से गुजर रहे कार सवार डाक्टर ने पुलिस को सूचना दे एलएलआर भिजवाया



जागरण संवाददाता, कानपुर : सीसामऊ थानाक्षेत्र में जीटी रोड पर यू-टर्न लेने के दौरान रविवार देर रात अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित चालक ट्रक लेकर भाग गया। उधर से गुजर रहे कार सवार डाक्टर ने पुलिस के साथ ही स्वजन को हादसे की सूचना देकर घायल को एलएलआर अस्पताल भिजवाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दर्शनपुरवा निवासी अजय चौहान ने बताया कि उनका 27 वर्षीय मझला बेटा सनी पेंटिंग का काम करता था। परिवार में बड़ा बेटा पवन और छोटा राहुल है। रविवार देर रात सनी बाइक से दोस्त के घर जा रहा था तभी सीसामऊ थानाक्षेत्र में तीन नंबर क्रासिंग स्थित बांके बिहारी धर्मकांटा के सामने जीटी रोड पर ट्रक ने यू-टर्न लेने के दौरान सनी को टक्कर मार दी। जिससे वह लहुलूहान होकर गिर पड़ा और उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान बारादेवी मंदिर से दर्शन कर परिवार के साथ गुजर रहे कार सवार रतनलाल नगर निवासी डाक्टर ने हादसा देखकर कार रोकी। उन्होंने कार बाइक के सामने खड़ी की ताकि गुजर रहे ट्रक सनी को कुचल न दें। इस दौरान सनी के मोबाइल फोन पर बड़े भाई पवन की काल आती देखकर डाक्टर ने अपने मोबाइल फोन से स्वजन को हादसे की जानकारी देने के साथ ही यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस घायल सनी को एलएलआर अस्पताल ले गई। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर सीसी कैमरे की फुटेज के माध्यम से ट्रक का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ट्रांसपोर्टर की मौत, मासूम घायल

जासं, कानपुर : पनकी थानाक्षेत्र में बेटी को बाइक से घुमाने निकले ट्रांसपोर्टर को तेजरफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने ट्रांसपोर्टर को मृत घोषित कर दिया।

पनकी नुनियनपुरवा निवासी फूलबदन सिंह ने बताया कि उनका 27 वर्षीय बेटे अभिजितेंद्र सिंह का पनकी में ट्रांसपोर्ट है। परिवार में बहू पूजा देवी व तीन साल की पौत्री अनाया है। भाई आजाद और विशाल ने बताया कि रविवार देर शाम अभिजितेंद्र घर आए तो बेटी अनाया ने बुलेट पर बिठाकर घुमाने की जिद की। इस पर वह उसे लेकर पनकी क्रासिंग के पास पहुंचे ही थे, तभी सामने से आ रहे तेजरफ्तार वाहन ने बुलेट में टक्कर मार दी, जिससे पिता–पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को जानकारी देकर दोनों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभिजितेंद्र को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है।



अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की गई जान

पनकी सरायमीता निवासी 23 वर्षीय अभिषेक गौतम डीजे और लाइटिंग का काम करते थे। परिवार में पत्नी नीतू व ढाई साल की बेटी सोनाक्षी है। पिता मोहनलाल गौतम ने बताया कि रविवार शाम अभिषेक बिल्हौर स्थित हास्पिटल में भर्ती अपने साढ़ू की मां को देखने के लिए अपने दो दोस्तों सरायमीता निवासी विवेक और अंकित कठेरिया के साथ बाइक से गए थे। देर रात वह बिल्हौर से लौट रहे थे तभी नारामऊ मंधना के पास पीछे से आ रहे तेजरफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बिठूर थाना पुलिस ने उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। जबकि दोनों घायलों का कल्याणपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।