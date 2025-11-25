कानपुर के इन सात वार्डों के बहुरेंगे दिन, 342 करोड़ रुपये से सीवर समस्या से मिलेगी निजात
कानपुर के सात वार्डों में 342 करोड़ रुपये की लागत से सीवर व्यवस्था सुधारी जाएगी। पुरानी सीवर लाइनों को बदलकर नई लाइनें डाली जाएंगी, जिससे जलभराव और गंदगी से निजात मिलेगी। इस परियोजना से वार्डों में विकास होगा और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जल निगम परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राहुल शुक्ल, जागरण संवाददाता, कानपुर। पश्चिम क्षेत्र के छह वार्डों की तीन लाख जनता के लिए खुशखबरी है। तीन सील में सीवर की समस्या से निजात मिल जाएगी। अमृत योजना दो के तहत 342 करोड़ रुपये से सात वार्डों में सीवर लाइन डाली जाएगी।
सीवर लाइन की विस्तृत कार्य योजना बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। जल्द टेंडर होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसमें दो सौ किलोमीटर सीवर लाइन डाली जाएगी और तीन पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कराया जाएगा। इसको सीवर के पानी को शोधित करने के लिए पनका में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। शोधित होने के बाद पांडु नदी में पानी डाला जाएगा। सीवर लाइन पड़ने से वार्डों में सीवरभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी और बरसात में पानी नहीं भरेगा।
जल निगम द्वारा अमृत योजना दो के तहत शहर में छूटे इलाकों में सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पश्चिम क्षेत्र में शुरूआत की गयी है। यहां पर 342 करोड़ रुपये से सीवर लाइन डालने के साथ ही दूषित पानी के निस्तारण की भी तैयारी की गयी है। तीन साल में इन इलाकों में सीवर की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही जलभराव नहीं होगा।
तीन सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण होना है। इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है। वार्ड में ही पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। दूषित पानी को शोधित करने के लिए पनका पनकी में बने 30 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाए। इसके बनने के बाद क्षेत्र में जलभराव नहीं होगा।
इन वार्डों में पड़ेगी सीवरलाइन
मसवानपुर (8) कल्याणपुर (19) आवास विकास कल्याणपुर (23), नवीन नगर काकादेव (25), नानकारी ( 27), विनायकपुर (54) और रावतपुर (60)
- सीवर लाइन पड़ेगी- दो सौ किलोमीटर
- सीवर कनेक्शन - 22,355
- सीवरेज पंपिंग स्टेशन - तीन
- पाइप डाला जाएगा - ट्रैंच विधि से
पश्चिम क्षेत्र के सात वार्डों में सीवर लाइन व सीवेरज पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 342 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। सीवर लाइन पड़ने से करीब साढ़े तीन लाख जनता को लाभ मिलेगा। विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर और अन्य प्रक्रिया की जाएगी।
पंकज श्रीवास्तव, सहायक अभियंता जल निगम
