कानपुर में रविवार भी होगी दुकान, मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री, खुलेंगे दफ्तर

जागरण संवाददाता, कानपुर । 28 सितंबर रविवार को अवकाश के दिन भी दुकान, मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री होगी। कानपुर जोन के सभी चारों दफ्तर, घाटमपुर, नरवल, बिल्हौर के रजिस्ट्री दफ्तर भी खुले रहेंगे।

नवरात्र पर प्रापर्टी की रजिस्ट्रियां बढ़ने, सर्वर में दिक्कत और 20 हजार से ऊपर रजिस्ट्री शुल्क आनलाइन भुगतान के कारण रजिस्ट्री में विलंब हो रहा था। इसलिए रविवार को भी रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का फैसला हुआ है।

चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां होंगी

रविवार को चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां भी की जाएंगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कानपुर ने शिविर लगाकर चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां कराने का अनुरोध किया था। इसलिए सभी रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का फैसला लिया गया है।