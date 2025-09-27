Language
    कानपुर में रविवार भी होगी दुकान, मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री, खुलेंगे दफ्तर

    By Ashutosh Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:50 AM (IST)

    कानपुर में 28 सितंबर रविवार को रजिस्ट्री दफ्तर खुले रहेंगे। नवरात्र में रजिस्ट्रियां बढ़ने सर्वर में दिक्कत और ऑनलाइन भुगतान में देरी के कारण यह फैसला लिया गया है। शहर के सभी रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे ताकि लोग अवकाश के दिन भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकें। चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां भी की जाएंगी।

    रविवार को भी होगी दुकान, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर । 28 सितंबर रविवार को अवकाश के दिन भी दुकान, मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री होगी। कानपुर जोन के सभी चारों दफ्तर, घाटमपुर, नरवल, बिल्हौर के रजिस्ट्री दफ्तर भी खुले रहेंगे।

    नवरात्र पर प्रापर्टी की रजिस्ट्रियां बढ़ने, सर्वर में दिक्कत और 20 हजार से ऊपर रजिस्ट्री शुल्क आनलाइन भुगतान के कारण रजिस्ट्री में विलंब हो रहा था। इसलिए रविवार को भी रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का फैसला हुआ है।

    चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां होंगी 

    रविवार को चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां भी की जाएंगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कानपुर ने शिविर लगाकर चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से संबंधित रजिस्ट्रियां कराने का अनुरोध किया था। इसलिए सभी रजिस्ट्री दफ्तर खोलने का फैसला लिया गया है।

