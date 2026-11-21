जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ ही फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इनमें मुजफ्फरपुर-हड़पस, रक्सौल-लोकमान्य तिलक, मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस, छपरा-उधना जंक्शन एक्सप्रेस शामिल हैं।

सीपीआरओ ने बताया कि ट्रेन नंबर 05211/05212 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर को एक फेरा लेगी। वहीं आनंद विहार से ये ट्रेन 23 नवंबर को चलेगी। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से सोनपुर, पाटलीपुत्र, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज होते हुए गोविंदपुरी आएगी। यहां से ये ट्रेन गाजियाबाद होते हुए आनंदविहार पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर ट्रेन नंबर 05091/05092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर से 23 नवंबर को एक फेरे लेगी।

इसके अलावा बांद्रा से ये ट्रेन 25 नवंबर को निकलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बादशानगर होते हुए कानपुर सेंट्रल आएगी। यहां से ये ट्रेन टुंडला, आगरा ईदगाह, भवानी मंडी, रतलाम, बोरीवली होते हुए बांद्रा पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 05093/05094 गोरखपुर–हडपसर स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा की गई है। ये ट्रेन गोरखपुर से 24 नवंबर को एक फेरे के लिए चलेगी। वहीं हडपसर से 26 नवंबर को ट्रेन संचालित होगी। ये ट्रेन गोरखपुर से बस्ती, गोंडा, लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल आएगी। यहां से ऊरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, भोपाल, मनमाड, अहमदनगर के रास्ते हडपसर पहुंचेगी।

इसके अलावा ट्रेन नंबर 05019/05020 गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन 24 नवंबर को चलेगी। वापसी में ये ट्रेन 25 नवंबर को आएगी। ये ट्रेन भी कानपुर सेंट्रल के रास्ते निकलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 05097/05098 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर को गोरखपुर से चलेगी। लोकमान्य तिलक से ये ट्रेन 27 नवंबर को निकलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर से बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल आएगी। यहां से झांसी, भोपाल, भुसावल, नासिक रोड होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचेगी।

इसके अलावा ट्रेन नंबर 05185/05186 छपरा-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन छपरा से 25 नवंबर को चलेगी। वापसी में ये ट्रेन बांद्रा से 27 नवंबर को संचालित होगी। छपरा से निकलकर ये ट्रेन सीवान, गाजीपुर सिटी, मऊ, आजमगढ़, बनारस, प्रयागराज होते हुए गोविंदपुरी आएगी। यहां से ये ट्रेन निकलकर टुंडला, कोटा होते हुए बांद्रा तक जाएगी।