जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस नेता जिले की आर्यनगर सीट की वापसी के साथ ही सात सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला का कहना है कि पार्टी ने पांचों ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया है। बूथ रक्षकों के माध्यम से मतदाता सूची में छूटे नाम जुड़वाने और गलत नामों को हटवाने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रस्तुत है मुख्य संवाददाता रितेश द्विवेदी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश...।

विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है?

पार्टी एक साल से चुनाव की तैयारी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत किया गया है। हमारे बूथ रक्षक तैयार हैं। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची में सही मतदाताओं के नाम जुड़वाने और गलत तरीके से वोट कटने से रोकने के लिए कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे।

प्रत्याशियों के चयन का क्या मापदंड रहेगा?

प्रत्येक विधानसभा में चार से पांच दावेदार हैं। कुछ क्षेत्रों में छह-सात लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी सभी दावेदारों का सर्वे करा रही है। उनका जमीनी आधार, सामाजिक छवि और संघर्ष करने की क्षमता देखी जा रही है। सर्वे गोपनीय तरीके से हो रहा है। प्रत्याशी चयन में जातीय संतुलन और विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संरचना को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी।

गठबंधन में कांग्रेस का कितनी सीटों पर दावा है?

जिले की 10 विधानसभा सीटों में से सात सीटें हमारे विचाराधीन हैं। इनमें पांच सीटें हमारी प्राथमिकता में हैं। छावनी और आर्यनगर कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। आर्यनगर सीट पिछले गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई थी। अब हमारी इच्छा है कि यह सीट कांग्रेस को वापस मिले। इसके अलावा महाराजपुर, कल्याणपुर और घाटमपुर में भी हमारा मजबूत दावा है। हालांकि अंतिम निर्णय दोनों दलों का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

पीडीए के नारे को आप किस रूप में देखते हैं?

पीडीए अखिलेश यादव का नारा है। वह अपने भाषणों में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ सर्वसमाज की बात भी करते हैं। कांग्रेस का नारा हमेशा सर्वसमाज और सर्वधर्म की एकजुटता रहा है। हमारी पार्टी ने देश को आजादी दिलाने से लेकर संविधान निर्माण, लोकतंत्र की मजबूती, उद्योगों और शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस किसी एक जाति या धर्म की नहीं, बल्कि सभी वर्गों की पार्टी है।