संवाद सहयोगी, चौबेपुर(कानपुर)। चौबेपुर के बिकरू चौकी में तैनात दारोगा ने एक मुकदमें से नाम हटाने के लिए युवक से 30 हजार की रिश्वत की मांग की। मामले का वीडियो प्रचलित होने पर जांच के बाद एसीपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है।

बिकरू गांव के मजरा डिब्बा निवादा में एक माह विवाद के मामले में दर्ज हुए मुकदमें में नाम हटाने के लिए 30 हजार की रिश्वत की मांगी।मामले का शनिवार को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद डीसीपी ने एसीपी बिल्हौर से जांच कराई। जांच में मामला सही मिलने पर चौकी इंचार्ज विश्व प्रकाश पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार ने बताया कि जांच में सत्यता मिलने के बाद चौकी इंचार्ज को निलबिंत कर दिया गया है।