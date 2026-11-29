जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ट्रैक पर पोल रखकर भागने वाला शातिर जीआरपी और आरपीएफ के हत्थे चढ़ गया। 26 नवंबर को आरोपित रेलवे का पोल चोरी कर ले जाने की फिराक में था। वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर वह पोल ट्रैक पर ही छोड़कर भाग निकला। इससे वहां से गुजर रही ट्रेन को काफी देर तक रोकना पड़ा था।

जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद रविवार को उसे हैरिसगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अभी तक ऐसी कोई जानकारी या साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, जिनसे यह साबित हो कि आरोपित का मकसद ट्रेन पलटाना था।



पुलिस उपाधीक्षक रेलवे कानपुर सेंट्रल शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि मामला रेलवे का पोल चोरी करने से जुड़ा है। आरोपित के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 152 में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि 26 नवंबर को आरोपित रेलवे का पोल चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वह पोल लेकर निकल नहीं सका और उसे रेलवे ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गया।

इस दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन को काफी देर तक रोकना पड़ा। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों से जुड़े 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। रविवार को उसे हैरिसगंज पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।