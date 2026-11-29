जागरण संवाददाता, कानपुर। 10.320 किलो चरस के साथ गिरफ्तार निक्की उर्फ साजिया और उसके प्रेमी फैसल के बाद अब पुलिस के रडार पर उसे संरक्षण देने वाला मुंहबोला चाचा आ गया है। निक्की ने करीब चार साल पहले इसी रिश्तेदार के संरक्षण में मादक पदार्थों की तस्करी शुरू की थी। पु

लिस को उसकी तलाश है। क्राइम ब्रांच की टीम जल्द ही गिरफ्तारी के लिए अजमेर जा सकती है। पुलिस के मुताबिक, अजमेर में भी उसका गिरोह सक्रिय है, जिसके सदस्यों की तलाश की जा रही है।नजीराबाद पुलिस ने गुरुवार को गुमटी क्रासिंग के पास कर्नलगंज छोटे मियां हाता निवासी निक्की और उसके प्रेमी फैसल को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिठ्ठू बैग से 10.320 किलो चरस बरामद की थी।

पुलिस की जांच में पता चला कि निक्की बुर्के की आड़ में प्रेमी के साथ नेपाल तस्करी करके चरस लाती थी और सिद्धार्थनगर, बहराइच, नानपारा, कानपुर, अजमेर और मुंबई तक इसकी सप्लाई करती थी। वह गिरोह के सदस्यों को धमकाती भी थी। निक्की के मोबाइल में मिली एक रिकार्डिंग ने पुलिस को अहम सुराग दिया है। इसमें एक व्यक्ति उसे कानपुर न आने की सलाह दे रहा है।

इस पर निक्की कहती है कि उसने बुर्का पहन रखा है और पुलिस महिलाओं की चेकिंग नहीं करती। निक्की का पति सईद नाटा डी-टू गैंग का सक्रिय सदस्य था जिसकी 27 मार्च 2012 को कर्नलगंज स्थित उसके कार्यालय में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद निक्की ने उसका आपराधिक नेटवर्क संभाल लिया और धीरे-धीरे मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में उतर गई।