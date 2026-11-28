जागरण संवाददाता, कानपुर। कर्नलगंज में 14 साल पहले गैंगस्टर पति सईद नाटा की हत्या के बाद नशीले पदार्थों की तस्करी में उतरी निक्की उर्फ साजिया पुलिस को चुनौती दे रही थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच वर्षों से उसे तलाश रही थीं, लेकिन उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल रहे थे।

10.320 किलो चरस के साथ निक्की और उसके प्रेमी फैसल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके मोबाइल में एक रिकार्डिंग मिली। उसमें एक व्यक्ति उसे कानपुर न आने की सलाह देता है। निक्की जवाब देती है कि बुर्का पहना है और पुलिस महिलाओं की चेकिंग नहीं करती।

नजीराबाद पुलिस ने गुरुवार सुबह गुमटी क्रासिंग के पास जीटी रोड पर कर्नलगंज के छोटे मियां हाता निवासी निक्की और फैसल को गिरफ्तार किया। उनके दो पिठ्ठू बैग से 10.320 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 10 करोड़ रुपये बताई गई। पुलिस के अनुसार, सईद नाटा डी-2 गैंग का सक्रिय सदस्य था।