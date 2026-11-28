जागरण संवाददाता, कानपुर। चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के तिलक छात्रावास में छात्रों के बीच मारपीट, अभद्रता और जातिसूचक शब्द कहने का मामला सामने आया है। बीएससी वानिकी द्वितीय वर्ष के दो छात्रों ने बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के कुछ छात्रों पर उन्हें मुर्गा बनाने और बारी-बारी से उन पर थूकने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपी छात्रों ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। पीड़ित छात्रों ने नवाबगंज थाने में शिकायत दी है।



पहचान बताने पर बढ़ा विवाद पीड़ित छात्र के मुताबिक, 20 नवंबर को वानिकी प्रथम वर्ष के कुछ छात्रों को कृषि द्वितीय वर्ष के छात्र प्रताड़ित कर रहे थे। इसकी शिकायत एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। प्रथम वर्ष के एक छात्र ने आरोपितों की पहचान भी बता दी। जिससे नाराज आरोपित छात्र कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पहुंचे और गाली-गलौज की। उस समय दोनों पीड़ित छात्र छात्रावास में मौजूद नहीं थे। लौटने के बाद उन्होंने फोन कर गाली-गलौज का कारण पूछा तो तिलक छात्रावास बुलाकर दोनों को मुर्गा बनाया गया। जातिसूचक गालियां देते हुए दोनों पर बारी-बारी से थूका गया और घटना का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया गया।