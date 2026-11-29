जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना लांच करने की तैयारी के साथ ही केडीए ने अपनी पुरानी योजनाओं में दबे भूखंडों को चिह्नित करके बेचने शुरू कर दिया है। इसके तहत 778 आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की ई आक्शन निकाला है। 30 नवंबर से 29 नवंबर को शाम पांच बजे तक ई आक्शन कर सकते है। इसके लिए मोबाइल से ही ई आक्शन कर सकते है।



कैटल कालोनी, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, भागीरथी- जान्हवी, किदवईनगर वाई वन, सुजातगंज, तात्याटोपे नगर, यूजीयूडीपी, सकरापुर, बिनगवां मौरंग मंडी, राम गंगा इन्क्लेव पार्ट एक, रामगंगा शताब्दी नगर, शताब्दी नगर योजना तीन व चार, रतनपुर विस्तार पार्ट दो, मंदाकिनी इन्क्लेव, महावीर नगर विस्तार पार्ट एक, गणेश शंकर विद्यार्थी, कालिन्द्री नगर, पनकी, स्टेडियम शताब्दी नगर में बनी दुकानें व कांप्लेक्स में भूखंड की नीलामी निकाली है। 15 हजार रुपये से लेकर 1,39,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंड की दरें रखी गई है।