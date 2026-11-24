जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को फोरलेन सड़क बनाने का बजट मिल गया है। शासन ने नौ नंबर क्रासिंग से नमक फैक्ट्री चौराहा होते हुए ज्ञान प्रकाश मार्ग के रास्ते एनएच-2 इटावा-कानपुर हाईवे तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाने के लिए 38 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण के बाद इस मार्ग पर आवागमन आसान होगा और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार, आगामी 21 दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।



नौ नंबर क्रासिंग से एनएच-2 तक जाने वाला यह मार्ग शहर से हाईवे तक जाने वाले प्रमुख मार्गों में है। इस पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। दादा नगर और पनकी औद्योगिक क्षेत्र के साथ आसपास की आबादी के लिए भी यह महत्वपूर्ण रास्ता है। मौजूदा समय में सड़क की चौड़ाई कम होने और वाहनों का दबाव अधिक रहने से कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होता है।

फोरलेन निर्माण के तहत सड़क को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे यातायात का दबाव कम होने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों तक वाहनों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी। बीते 18 जून 2026 को एचबीटीयू परिसर के सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी।