Kanpur Pollution: कानपुर काले धुंध की चादर में लिपटा, सबसे ज्यादा प्रदूषण नेहरू नगर में

जागरण संवाददाता,कानपुर। शहर की हवा एक बार फिर खराब होती दिख रही है। नवंबर के शुरुआती दिनों में मिली हल्की राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स अब लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर के तीन सक्रिय स्टेशनों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी के बीच दर्ज की गई।

नेहरू नगर का एक्यूआइ 213 रहा, जो कि खराब श्रेणी में शामिल है। यहां पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों मानकों से ऊपर दर्ज किए गए। एफटीआई किदवई नगर का एक्यूआइ 190 रहा, जो खराब श्रेणी की सीमा पर है। वहीं एनएसआई कल्याणपुर में एक्यूआइ 163 दर्ज किया गया, जो खराब स्तर पर है। इस माह की शुरुआत में कई दिनों तक पीएम 2.5 का स्तर 200 से ऊपर रहा। 8, 12 और 13 नवंबर को प्रदूषण ‘आरेंज’ श्रेणी में पहुंच गया था। 18 नवंबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह सुधार ज्यादा दिन कायम नहीं रह सका।