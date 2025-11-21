Kanpur Pollution: कानपुर काले धुंध की चादर में लिपटा, सबसे ज्यादा प्रदूषण नेहरू नगर में
कानपुर शहर काले धुंध की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। नेहरू नगर में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
जागरण संवाददाता,कानपुर। शहर की हवा एक बार फिर खराब होती दिख रही है। नवंबर के शुरुआती दिनों में मिली हल्की राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स अब लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर के तीन सक्रिय स्टेशनों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी के बीच दर्ज की गई।
नेहरू नगर का एक्यूआइ 213 रहा, जो कि खराब श्रेणी में शामिल है। यहां पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों मानकों से ऊपर दर्ज किए गए। एफटीआई किदवई नगर का एक्यूआइ 190 रहा, जो खराब श्रेणी की सीमा पर है। वहीं एनएसआई कल्याणपुर में एक्यूआइ 163 दर्ज किया गया, जो खराब स्तर पर है। इस माह की शुरुआत में कई दिनों तक पीएम 2.5 का स्तर 200 से ऊपर रहा। 8, 12 और 13 नवंबर को प्रदूषण ‘आरेंज’ श्रेणी में पहुंच गया था। 18 नवंबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह सुधार ज्यादा दिन कायम नहीं रह सका।
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अजीत कुमार सुमन ने बताया कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और गाड़ियों के धुएं व सड़क धूल जैसे स्थानीय कारकों से प्रदूषण बढ़ रहा है।
एयर क्वालिटी इंडेस्क
- नेहरू नगर - 213
- एफटीआई किदवई नगर-190
- एनएसआई कल्याणपुर- 163
वायु प्रदूषण आपको बना रहा बीमार
- अस्थमा अटैक
- बिगड़ा हुआ ब्रोंकाइटिस
- फेफड़ों में सूजन
- एक्यूट रेस्पिरेटरी समस्याएं
- लगातार खांसी या घरघराहट
- सांस लेने में तकलीफ या सीने में जकड़न
- आंखों, नाक और गले में जलन
- सिरदर्द और थकान
- चक्कर आना या बेहोशी
