कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंची एंटी करप्शन टीम, सहायक लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ा
कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने छापा मारकर सहायक लिपिक महफूज अहमद को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दारोगा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की। महफूज दारोगा से वेतन सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांग रहा था।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में बने प्रधान लिपिक कार्यालय के पीआरके सेकेंड के सहायक लिपिक (उर्दू) महफूज अहमद को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। महफूज ने एक दारोगा से वेतन सत्यापन के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत दारोगा ने एंटी करप्शन को दी थी।
बता दें कि पहले भी कानपुर में तैनात पुलिसकर्मियों पर रिश्वत के आरोप लगते रहे हैं। कुछ महीने पहले ही नौबस्ता थाने में दर्ज मुकदमा में नाम हटाने की एवज में सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
