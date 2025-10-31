कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंची एंटी करप्शन टीम, सहायक लिपिक को रिश्वत लेते पकड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में बने प्रधान लिपिक कार्यालय के पीआरके सेकेंड के सहायक लिपिक (उर्दू) महफूज अहमद को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। महफूज ने एक दारोगा से वेतन सत्यापन के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत दारोगा ने एंटी करप्शन को दी थी।