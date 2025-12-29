Language
    कानपुर में रेलवे मैदान में मिली पेट्रोल पंप कर्मी की नग्न लाश, कुत्तों ने नोंचा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    कानपुर के निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में एक पेट्रोल पंप कर्मी राहुल अवस्थी का नग्न शव मिला, जिसे कुत्तों ने नोंच डाला था। पास में कपड़े और बाइक मि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में सोमवार सुबह एक युवक की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे तो छाती और चेहरे के ऊपर के हिस्से को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पास में ही युवक के कपड़े, पेट्रोलियम कम्पनी की जैकेट और चप्पल पड़े थे, जबकि कुछ दूरी पर बाइक खड़ी हुई थी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुत्तों को खदेड़ कर बाइक नम्बर के आधार पर शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की पहचान संजय नगर बस्ती निवासी 32 वर्षीय राहुल अवस्थी के रूप में हुई।

    मौके पर पहुंचे स्वजन ने बताया कि राहुल रमईपुर स्थित एचपी के पेट्रोल पंप में काम करता था। रविवार रात में घर नहीं आया था। 3 वर्ष पूर्व युवक की शादी हुई थी हालांकि बच्चे नहीं हुए हैं। पत्नी नौरैया खेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है।

    सूचना पर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी योगेश कुमार, गोविंद नगर का पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचा। पुलिस हत्या किसने की इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है।