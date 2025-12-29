कानपुर में रेलवे मैदान में मिली पेट्रोल पंप कर्मी की नग्न लाश, कुत्तों ने नोंचा

जागरण संवाददाता, कानपुर। निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में सोमवार सुबह एक युवक की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे तो छाती और चेहरे के ऊपर के हिस्से को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पास में ही युवक के कपड़े, पेट्रोलियम कम्पनी की जैकेट और चप्पल पड़े थे, जबकि कुछ दूरी पर बाइक खड़ी हुई थी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुत्तों को खदेड़ कर बाइक नम्बर के आधार पर शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की पहचान संजय नगर बस्ती निवासी 32 वर्षीय राहुल अवस्थी के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने बताया कि राहुल रमईपुर स्थित एचपी के पेट्रोल पंप में काम करता था। रविवार रात में घर नहीं आया था। 3 वर्ष पूर्व युवक की शादी हुई थी हालांकि बच्चे नहीं हुए हैं। पत्नी नौरैया खेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है।