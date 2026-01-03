कानपुर ओईएफ में नेवी के लिए बनेंगे पीटी शूज, सशस्त्र बलों को भी होगी आपूर्ति

जागरण संवाददाता, कानपुर। रक्षा क्षेत्र में नेवी और सशस्त्र बलों को दिए जाने वाले फिजिकल ट्रेनिंग (पीटी) जूते अब फूलबाग स्थित आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर (ओईएफसी) में बनेंगे। फुटवियर की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के पीएसयू ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी (टीसीएल) ने एडिडास इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एआइएमपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। शुक्रवार को टीसीएल मुख्यालय, जीटी रोड में हुए एमओयू में भारतीय नौसेना में कंट्रोलर आफ लाजिस्टिक्स व वाइस एडमिरल रजत कपूर और रक्षा मंत्रालय के पीएसयू ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) के सीएमडी सुनील दाते की मौजूदगी में ओईएफसी के मुख्य महाप्रबंधक डा. अनिल रंगा और एआइएमपीएल के महाप्रबंधक विजय चौहान और निदेशक (विधिक) विवेक त्यागी ने हस्ताक्षर किए।।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय नौसेना और पूरे रक्षा क्षेत्र के लिए उच्च प्रदर्शन वाले फिजिकल ट्रेनिंग (पीटी) जूतों के विकास और उत्पादन में अहम योगदान देना है। ओईएफसी के पास स्पेशलाइज़्ड बूट्स जिसमें हाई एंकल रबर-पीयू सोल बूट्स और कांबैट गियर शामिल हैं, बनाने की तकनीकी दक्षता है। टीसीएल की स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को एडिडास के तकनीकी इनोवेशन के साथ जोड़कर दोनों कंपनियों का उद्देश्य ऐसे जूते बनाना है जो सैनिकों को बेहतरीन परफार्मेंस और आराम दें सकें।