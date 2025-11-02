यूपी के इस जिले में सांड़ का आतंक, खेत जा रहे युवक को सांड़ ने पटका, मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू(कानपुर)। उत्तर प्रदेश में सांड़ का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सांड़ के हमले से एक और युवक ने जान गवां दी। कानपुर में खेत में जाते समय युवक की सांड़ ने जान ले ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर के बिधनू हरबसपुर गांव में रविवार दोपहर फसल की देखरेख के लिए खेत जा रहे युवक को सांड़ ने हमलाकर पटक दिया। चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने लाठी लेकर सांड़ को भगाया और घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक स्नातक का छात्र था। क्षेत्र में बीते दो सालों में सांड़ों के हमलों से पांच लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी जिम्मेदार हर घटना के बाद दिखावटी अभियान चलाकर शांत बैठ जाते हैं।

हरबसपुर गांव निवासी किसान पुत्तन शुक्ल का 25 वर्षीय बेटा सोमेश स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र होने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रविवार दोपहर वह फसल की देखरेख के लिए खेत की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आये एक सांड़ ने उसपर हमला कर कई बार पटक कर घायल कर दिया। चीखपुकार सुन ग्रामीण लाठी लेकर दौड़े और सांड़ को भगाकर घायल छात्र को सीएचसी में भर्ती कराया।

डाक्टर ने गंभीर हालत देख उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। बेटे का शव देख पिता और बड़ा भाई रामू बेशुद हो गए। वहीं बेटे की मौत का समाचार घर पहुंचते ही मां निर्मला गश खाकर गिर गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आवारा मवेशियों को लेकर आक्रोश बना हुआ है। बीते दो सालों में क्षेत्र में घूम रहे सांड़ों के हमलों से पांच मौते हो चुकी है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।

हर घटना के बाद पंचायत व पशु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कुछ दिन के आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाकर शांत बैठ जाते हैं। इसके बाद जिम्मेदार अभियान को आगे बढाने के लिए फिर से दूसरी घटना का इंतजार करने लगते हैं। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पंचायत व पशु स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र में घूम रहे सांड़ों व आवारा मवेशियों को पकड़ा जाएगा।