फर्जी डिग्री से कानपुर ITI में प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति पाने का संदेह, जांच शुरू

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरस्थ शिक्षा से बीटेक डिग्री अमान्य होने के बाद कानपुर समेत कई जिलों के आईटीआई प्रधानाचार्यों के दस्तावेजों का फिर से सत्यापन होगा। इन प्रधानाचार्यों पर फर्जी डिग्री के आधार पर पदोन्नति पाने का संदेह है। निदेशालय ने नोटिस जारी कर उनसे शैक्षिक अभिलेख मांगे हैं। पहले भी दूरस्थ शिक्षा से बीटेक डिग्री अमान्य घोषित होने पर पदोन्नतियां रद्द हुई थीं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

विवेक मिश्र, जागरण, संवाददाता, कानपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरस्थ शिक्षा से बीटेक डिग्री हासिल करने वालों की डिग्री अमान्य करार देने के बाद एक बार फिर निदेशालय ने संदिग्ध प्रधानाचार्यों के अभिलेख सत्यापन कराएगा। इसके तहत राज्य व्यावसायिक और प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत संचालित आइटीआइ में लगे अनुदेशकों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दिए जाने को लेकर हुई शिकायत के बाद निदेशालय के अधिकारी सक्रिय हुए हैं।

प्रदेश में कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में दूरस्थ शिक्षा से बीटेक की फर्जी डिग्री के माध्यम से अनुदेशक पदोन्नति पाकर प्रधानाचार्य बन गए हैं। इस संदेह के कारण चंदौली, बदायूं, संतकबीर नगर, बागपत, कासगंज, औरैया, रायबरेली, कौशांबी, सिद्धार्थ नगर, उन्नाव, मोहनलालगंज लखनऊ, कोंच जालौन, हापुड़, कल्याणपुर कानपुर, अमरोहा व झांसी जिले की आइटीआइ के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर को शैक्षिक व तकनीकी उपाधियों से संबंधित अभिलेखों की स्व प्रमाणित प्रति व मूल अभिलेखों के साथ निदेशालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय में बुलाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अनुदेशकों द्वारा दूरस्थ शिक्षा से की गई बीटेक की डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी आठ से ज्यादा अनुदेशकों ने दूरस्थ शिक्षा से बीटेक की डिग्री ले ली। 20 जुलाई वर्ष 2015 में इन अनुदेशकों को पदोन्नति देकर प्रधानाचार्य बना दिया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इन अनुदेशकों की डिग्री की जांच नहीं कराई गई।