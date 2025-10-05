नौ लखा मंगा दे सैया...., कानपुर में रामलीला मंच पर भाजपा नेता 'बमबम' का अश्लील डांस कराते Video Viral
कानपुर में रामलीला मंच पर रावण वध से पहले फिल्मी गानों पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। भाजपा नेता सर्वेश शुक्ला किन्नरों संग ठुमके लगाते दिखे। कानपुर देहात में भी ऐसा ही मामला सामने आया। आयोजकों का कहना है कि यह रामलीला को बदनाम करने की साजिश है। सोशल मीडिया पर इस घटना की खूब चर्चा हो रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में रामलीला के मंच पर फिल्मी गीतों पर अश्लील नृत्य कराए जाने का मामला सामने आया है। रावण वध से पहले मंच पर भाजपा नेता ने जमकर अश्लील डांस करवाया। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं, इस वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि रावण वध से पहले मनोरंजन है ,,,,,या तो गब्बर करता था शोले फिल्म में।
रामलीला मंच पर भाजपा नेता और श्रीरामलीला समिति अध्यक्ष सर्वेश शुक्ला बमबम का किन्नरों के साथ ठुमके लगाते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया कि रामलीला के मंच पर कुछ किन्नर शराबी फिल्म का गाना... नौ लखा मंगा दे सैया दिवाने पर नाच रहे हैं। इस दौरान माइक लिए सर्वेश शुक्ला भी बीच-बीच में ठुमके लगाने लगते हैं।
कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर लोग तरह-तरह की चर्चाएं करते है। इंटरनेट मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रिया आती रहीं। सर्वेश शुक्ला बमबम का कहना कि रामलीला में कुछ किन्नर डांस करने के लिए आते हैं। वह संचालन कर रहे थे। इसलिए माइक लिए मंच पर थे। पास ही में चल रही एक रामलीला में दर्शक न पहुंचने और इस लीला के मंचन में लोगों के जुटने के कारण कुछ लोग साजिशन इस तरह के वीडियो वायरल करा रहे हैं।
कानपुर देहात में भी मंचपर टूटी मर्यादा
कानपुर देहात के झींझक कस्बे में रामलीला मंच पर फिल्मी गीतों पर इसी तरह का डांस का वीडियो वायरल हुआ। श्री आदर्श लीला कमेटी द्वारा कराए जा रहे इस रामलीला मंच पर 27-28 सितंबर की रात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने मंच पर डांसर से फिल्मी गानों पर नृत्य कराया। इसका वीडिये भी इंटरनेट मीडियो पर वायरल हो गया।
