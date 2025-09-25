Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur News : 7.19 करोड़ से बनेगी अरौल थाने की नई बिल्डिंग, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे आवास

    By ankur Srivastava Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:19 AM (IST)

    कानपुर के अरौल थाने की सूरत बदलेगी नई बिल्डिंग के लिए शासन ने 7.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं जिसमें से पहली किस्त जारी हो गई है। बिल्डिंग बनने से पुलिसकर्मियों को आवास मिलेगा। सचेंडी नर्वल और बेकनगंज थानों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। 2023 में अरौल थाने का उद्घाटन हुआ था लेकिन सुविधाओं का अभाव था। सीएनडीएस 2026 तक निर्माण पूरा करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    7.19 करोड़ से बनेगी अरौल थाने की बिल्डिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर । कमिश्नरेट के अरौल थाने की सूरत बदलेगी। थाने की नई बिल्डिंग करीब 7.19 करोड़ रुपये से बनेगी। इसकी शासन से पहली किस्त करीब 3.59 करोड़ रुपये रिलीज भी हो गई है। थाने की बिल्डिंग बनने के बाद यहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवास भी मिलेगा। इसके अलावा सचेंडी, नर्वल और बेकनगंज थाने की बिल्डिंग निर्माण के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में बिल्हौर क्षेत्र में अरौल नया थाना बनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने 11 फरवरी 2023 को किया था, लेकिन यहां रहने और आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। थाने के कार्य के लिए भी पर्याप्त कमरे नहीं हैं। इसको लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय ने शासन को अरौल थाने की बिल्डिंग निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था।

    स्वीकृति मिली

    संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने थाने की बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए करीब 7,19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें करीब 3.59 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने की भी स्वीकृति हो चुकी है। इसमें कार्यदायी संस्था सीएनडीएस थाने की बिल्डिंग का निर्माण करेगी। शासनादेश के अनुसार, स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना है।