Kanpur News : 7.19 करोड़ से बनेगी अरौल थाने की नई बिल्डिंग, पुलिसकर्मियों को मिलेंगे आवास

कानपुर के अरौल थाने की सूरत बदलेगी नई बिल्डिंग के लिए शासन ने 7.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं जिसमें से पहली किस्त जारी हो गई है। बिल्डिंग बनने से पुलिसकर्मियों को आवास मिलेगा। सचेंडी नर्वल और बेकनगंज थानों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। 2023 में अरौल थाने का उद्घाटन हुआ था लेकिन सुविधाओं का अभाव था। सीएनडीएस 2026 तक निर्माण पूरा करेगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर । कमिश्नरेट के अरौल थाने की सूरत बदलेगी। थाने की नई बिल्डिंग करीब 7.19 करोड़ रुपये से बनेगी। इसकी शासन से पहली किस्त करीब 3.59 करोड़ रुपये रिलीज भी हो गई है। थाने की बिल्डिंग बनने के बाद यहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवास भी मिलेगा। इसके अलावा सचेंडी, नर्वल और बेकनगंज थाने की बिल्डिंग निर्माण के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में बिल्हौर क्षेत्र में अरौल नया थाना बनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड ने 11 फरवरी 2023 को किया था, लेकिन यहां रहने और आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। थाने के कार्य के लिए भी पर्याप्त कमरे नहीं हैं। इसको लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय ने शासन को अरौल थाने की बिल्डिंग निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था।