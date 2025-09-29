Language
    कानपुर में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, वृद्धा समेत दो की मौत

    By Udyan Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    कानपुर के घाटमपुर में रेउना और बीछीपुर गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में एक वृद्धा और एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद युवक के परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया जिसे पुलिस ने शांत कराया।

    कानपुर हादसे में मृत बुजुर्ग का फाइल फोटो और घायल युवक। स्वजन

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। रेउना और बीछीपुर गांव के बीच बाइकों की सीधी भिड़ंत में वृद्धा व एक युवक की मौत हो गई। हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं। दलों को घाटमपुर सीएचसी से कानपुर रेफर किया गया है। वहीं, हादसे के बाद युवक के स्वजन ने शव रख कर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करवाया।

    चिल्ली गांव निवासी 45 वर्षीय रामनरेश सोमवार को अपनी 80 वर्षीय वृद्ध मां रामश्री के साथ बाइक से रेउना वृद्धावस्था के पेंशन निकालने आ रहे थे। बाइक मीरानपुर निवासी सबमर्सिबल मिस्त्री 42 वर्षीय संजय पासवान चला रहा था। रेउना और बीछीपुर गांव के बीच सामने से आई बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में संजय और वृद्ध रामश्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, रामनरेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    दूसरी बाइक सवार निमधा गांव निवासी 35 वर्षीय अजीत और उनके मामा का लड़का बीबीपुर निवासी 32 वर्षीय शंकर घायल भी हो गए। तीनों घायलों को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। यहां से उन्हें कानपुर एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, हादसे के बाद संजय के स्वजन ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पाकर रेउना पुलिस पहुंची और स्वजन को शांत करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    इधर, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत

    कानपुर-सागर हाइवे पर रामपुर गांव के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार हमीरपुर निवासी 23 वर्षीय सर्वेश कुमार की मौत हो गई। सर्वेश नेयवेली पावर प्लांट के पास एक होटल में कुक का काम करता था। सोमवार को वह बेटी का मुंडन कराने बाइक से दौलतपुर जा रहा था।

