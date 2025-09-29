त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी, तेल, घी और बेसन समेत 26 चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे

कानपुर में त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी कर 26 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बिल्हौर में रंगीन आलू बनाने के आरोप में 130 बोरी आलू जब्त की गई हैं और रंगीन पाउडर का नमूना भी लिया गया है। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर । त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर रविवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान छापेमारी कर विभिन्न प्रतिष्ठानों से 26 खाद्य नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।

वहीं, बिल्हौर में आलू में रंग लगाने पर जब्त करने की कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने छापेमारी करके बिल्हौर के बीबीपुर में रसायनयुक्त रंगीन आलू तैयार करते पकड़ा गया। मौके से 130 बोरी आलू जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 78 हजार रुपये है।

रंगीन पाउडर का सैंपल लिया मौके से 10 किलो रंगीन पाउडर मिला। जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसके साथ ही बिल्हौर के सिंघौली में 94 पैकेट (प्रति पैकेट 50 किलो) रंगीन आलू, अनुमानित कीमत 23,500 रुपये, सीज किए गए।