    त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी, तेल, घी और बेसन समेत 26 चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे

    By ritesh dwivedi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:25 AM (IST)

    कानपुर में त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी कर 26 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बिल्हौर में रंगीन आलू बनाने के आरोप में 130 बोरी आलू जब्त की गई हैं और रंगीन पाउडर का नमूना भी लिया गया है। दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    तेल, घी और बेसन समेत 26 नमूने लेकर जांच को भेजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर । त्योहारों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर रविवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान छापेमारी कर विभिन्न प्रतिष्ठानों से 26 खाद्य नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, बिल्हौर में आलू में रंग लगाने पर जब्त करने की कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने छापेमारी करके बिल्हौर के बीबीपुर में रसायनयुक्त रंगीन आलू तैयार करते पकड़ा गया। मौके से 130 बोरी आलू जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 78 हजार रुपये है।

    रंगीन पाउडर का सैंपल लिया

    मौके से 10 किलो रंगीन पाउडर मिला। जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इसके साथ ही बिल्हौर के सिंघौली में 94 पैकेट (प्रति पैकेट 50 किलो) रंगीन आलू, अनुमानित कीमत 23,500 रुपये, सीज किए गए।

    बिल्हौर बाजार से 894 लीटर राइस ब्रान आयल, अनुमानित मूल्य 1,04,508 रुपये जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही गाय का घी, बेसन, काजू ,सरसों का तेल, ब्लैक रेसीन, अरेबियन डेट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना, पनीर, कूट्टू आटा और ग्रीन रेसीन, भैंस का दूध , आलू के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए गए। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।