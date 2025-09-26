Language
    ठेला लगाने के विवाद में दुकानदार का सिर फोड़ा, पुलिस की देरी से 4 घंटे तड़पता रहा घायल

    By Sarvesh Pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:59 PM (IST)

    बिधनू के शम्भुआ गांव में चाट का ठेला लगाने को लेकर छह लोगों ने दुकानदार और उसके भाई से मारपीट की जिसमें भाई घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है।

    पुलिस की देरी से सीएचसी में चार घंटे तड़पता रहा घायल

    संवाद सहयोगी, बिधनू । बिधनू के शम्भुआ गांव में गुरुवार को हाईवे किनारे पैकिंग के पास चाट का ठेला न हटाने पर छह लोगों ने दुकानदार व उसके भाई की पिटाई कर दी। भाई सिर पर डंडा लगने से घायल हो गया। कंट्रोलरूम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया।

    प्राथमिक उपचार के बाद घायल के स्वजन शिकायत करने थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने चार घंटे स्वजनों को थाने में बैठाने के बाद मेडिकोलीगल की कार्रवाई की। वहीं, सीएचसी के डाक्टर ने मजरूबी चिट्ठी आने के चार घंटे बाद घायल को एलएलआर अस्पताल रेफर किया।

    शंभुआ गांव निवासी अंकुश निषाद बीते चार माह से हाईवे किनारे पार्किंग में चाट का ठेला लगा रहा है। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वह ठेला लगाने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते मे गांव के शुभम, ब्रजेश, श्यामू, शिवम व छोटे समेत छह लोगों ने अंकुश को रोककर पार्किंग की जगह पर ठेला लगाने से मना किया। उसने विरोध किया तो सभी आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे भाई अनुज ने बचाव का प्रयास किया तो आरोपितों ने लाठी-डंडे से दोनों भाइयों को जमकर पीटना शुरू कर दिया।

    डंडा लगने से हुआ लहूलुहान

    सिर पर डंडा लगने से अनुज लहूलुहान होकर गिर पड़ा। कंट्रोलरूम की सूचना पर पीआरवी पुलिस ने घायल अनुज को बिधनू सीएचसी पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। काफी देर तक थाने से किसी के न आने पर घायल के स्वजन थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने स्वजनों को करीब चार घंटे तक बैठाए रखा।

    करीब दोपहर 3 बजे पुलिस ने मेडिकोलीगल की मजरूबी चिट्ठी सीएचसी भेजी। इसके बाद घायल का मेडिकोलीगल कर डाक्टरों ने एलएलआर अस्पताल रेफर किया। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई में कोई देरी नहीं की गई।

    सीएचसी के डाक्टरों ने ही घायल को देर से रेफर किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित छोटे निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है।