कानपुर में शादी के 41 दिन बाद युवक का सुसाइड, बाथरूम में फांसी लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेउना में शादी के 41 दिन बाद युवक ने बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। उनके नाना मंगलवार सुबह बाथरूम पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन परिवार आत्महत्या के कारण नहीं बता सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेउना निवासी हलवाई 21 वर्षीय कौशल पत्नी तन्नू और नाना चमनलाल के साथ रहते थे। जबकि उनकी मां सुमन, तीन बड़े बेअे शंकर, शिवम और अनुज के साथ पास में ही दूसरे मकान में रहते हैं। शंकर ने बताया कि कौशल की 18 नवंबर 2025 को कानपुर देहात के मैथा लालपुर की तन्नू से शादी हुई थी।

भाई हमेशा खुश रहता था, लेकिन देर रात उसने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर रोशनदान की जाल से फंदा लगा जान दे दी। थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने जांच की है। परिवार से भी जानकारी की है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले रेलवेकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कानपुर: रायपुरवा के तेजाब मिल रेलवे कालोनी निवासी रामरूप रेलवे में टेक्नीशियन थे। वह कालोनी में बेटे नितेश के साथ रहते थे, जबकि उनकी पत्नी गुलाबदेवी छह बेटियों संग कौशांबी के बमरहौली के गांव में रहती थीं। नितेश ने बताया कि पिता 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थे।