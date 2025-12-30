Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में शादी के 41 दिन बाद युवक का सुसाइड, बाथरूम में फांसी लगाकर दी जान

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    कानपुर में दो दुखद घटनाएं सामने आईं। रेउना में एक 21 वर्षीय युवक ने शादी के 41 दिन बाद बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार आत्महत्या का कारण ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेउना में शादी के 41 दिन बाद युवक ने बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। उनके नाना मंगलवार सुबह बाथरूम पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन परिवार आत्महत्या के कारण नहीं बता सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेउना निवासी हलवाई 21 वर्षीय कौशल पत्नी तन्नू और नाना चमनलाल के साथ रहते थे। जबकि उनकी मां सुमन, तीन बड़े बेअे शंकर, शिवम और अनुज के साथ पास में ही दूसरे मकान में रहते हैं। शंकर ने बताया कि कौशल की 18 नवंबर 2025 को कानपुर देहात के मैथा लालपुर की तन्नू से शादी हुई थी।

    भाई हमेशा खुश रहता था, लेकिन देर रात उसने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर रोशनदान की जाल से फंदा लगा जान दे दी। थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने जांच की है। परिवार से भी जानकारी की है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले रेलवेकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

    कानपुर: रायपुरवा के तेजाब मिल रेलवे कालोनी निवासी रामरूप रेलवे में टेक्नीशियन थे। वह कालोनी में बेटे नितेश के साथ रहते थे, जबकि उनकी पत्नी गुलाबदेवी छह बेटियों संग कौशांबी के बमरहौली के गांव में रहती थीं। नितेश ने बताया कि पिता 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे थे।

    इसके लिए गांव में एक समारोह आयोजित करने का निर्णय हुआ था। इसकी तैयारी के लिए दो दिन पहले वह गांव चले गए थे। सोमवार को पिता को कई फोन किए, लेकिन रिसीव नहीं हुआ।

    वह घर लौटे तो कमरे में पिता का शव मिला। थाना प्रभारी वीके सरोज ने बताया कि बीमारी के चलते मौत होने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।