Kanpur News: ठंड में झोले में भरकर छत पर फेंका नवजात, आग सेंक कर बचाई गई जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा थाना क्षेत्र स्थित जरौली फेज वन स्थित मान्यवर कांशीराम कालोनी की एक छत गुरुवार रात तब हड़कंप मच गया। जब एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज लोगों के कानों में पहुंची। इसके बाद तलाश हुई ,तो वह एक छत पर झोले के अंदर कपड़े में लिपटा पड़ा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर मां द्वारा नवजात को फेंकने की बात भी प्रचलित हुई। साथ ही कालोनी की महिलाओं ने मानवता और इंसानियत का फर्ज निभाकर उसे गुनगुना दुध पिलाया, साथ ही आग से सेंककर गर्माहट दी। जिससे मासूम की जान बच सकी। वहीं, पुलिस ने उसी आवंटी के पास नवजात को देखभाल के लिए सौंप दिया है।