कानपुर में मासूम को पटाखे जलाने पर दी इतनी बड़ी सजा; पड़ोसी ने पीटा, कुत्ते से कटावाया

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा विश्वबैंक में पटाखे छुड़ाने से नाराज पड़ोसी ने पहले सात साल के मासूम को बेहरमी से पीटा। इसके बाद पालतु कुत्ते से भी कटवाया। घटना की जानकारी पर मासूम के स्वजन ने विराेध जताया तो आराेपित पड़ोसी ने गाली- गलौज कर उनके साथ भी मारपीट की। घटना का वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस एक्शन में आयी। इसके बाद पीड़ित के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



विश्व बैंक के ब्लाक निवासी स्वाति शुक्ला के पति आशीष का निधन हो चुका है। वह प्राइवेट नौकरी करने के साथ ही दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं। स्वाति ने बताया कि 21 अक्टूबर को उनका सात वर्षीय बेटा यश घर के बाहर हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसके बाद सभी पटाखे छुड़ाने लगे। इस पर आरोपित अमन कुशवाहा ने उन्हें पटाखे छुड़ाने से रोका, लेकिन बच्चों ने उसकी एक नहीं सुनीं।