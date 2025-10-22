कानपुर में मासूम को पटाखे जलाने पर दी इतनी बड़ी सजा; पड़ोसी ने पीटा, कुत्ते से कटावाया
कानपुर में पटाखे जलाने पर एक मासूम बच्चे को पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा और अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। घायल बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा विश्वबैंक में पटाखे छुड़ाने से नाराज पड़ोसी ने पहले सात साल के मासूम को बेहरमी से पीटा। इसके बाद पालतु कुत्ते से भी कटवाया। घटना की जानकारी पर मासूम के स्वजन ने विराेध जताया तो आराेपित पड़ोसी ने गाली- गलौज कर उनके साथ भी मारपीट की। घटना का वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस एक्शन में आयी। इसके बाद पीड़ित के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
विश्व बैंक के ब्लाक निवासी स्वाति शुक्ला के पति आशीष का निधन हो चुका है। वह प्राइवेट नौकरी करने के साथ ही दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती हैं। स्वाति ने बताया कि 21 अक्टूबर को उनका सात वर्षीय बेटा यश घर के बाहर हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसके बाद सभी पटाखे छुड़ाने लगे। इस पर आरोपित अमन कुशवाहा ने उन्हें पटाखे छुड़ाने से रोका, लेकिन बच्चों ने उसकी एक नहीं सुनीं।
इससे आक्रोशित अमन भड़क गया और घर से निकल कर यश को दौड़ा कर पकड़ लिया। तमाचे जड़ने के बाद वह यश को घर के अंदर खींच ले गया। वहां डंडे से पीटने के बाद अपने पालतू कुत्ते से हाथ में कटवाया। इसके बाद यश रोते हुए घर पहुंची और मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वाति पड़ोस के विमल अवस्थी, कृष्णा सक्सेना, लड्डू दास समेत अन्य के साथ शिकायत करने पहुंची तो आरोपित अमन ने गाली-गलौज कर मारपीट की। बर्रा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
