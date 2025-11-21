Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में चार लोगों की हत्या का आरोपित 40 साल बाद पकड़ा, नाम बदलकर रह रहा था गोंडा में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    कानपुर के फीलखाना क्षेत्र में 1982 में हुए एक हत्याकांड के आरोपी को 40 साल बाद गोंडा से गिरफ्तार किया गया। 70 वर्षीय प्रेम कुमार उर्फ पप्पू, जो 1985 से फरार था, नाम बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गोंडा से पकड़ा। वह जमानत मिलने के बाद से ही फरार था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बंगाली मोहाल में 43 साल पहले हुई हत्या के 70 वर्षीय आरोपित को फीलखाना थाना पुलिस ने गोंडा से गिरफ्तार किया। वह वर्ष 1985 से वांछित था। वह अपना नाम बदलकर रह रहा था। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1982 में कोतवाली के बंगाली मोहाल में चार लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    चारों आरोपित जेल चले गए थे, लेकिन चौथा आरोपित बंगाली मोहाल निवासी प्रेम कुमार उर्फ पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। वर्ष 1985 में हाईकोर्ट में क्रिमनल अपील हुई थी। उसका गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद फीलखाना थाना पुलिस ने प्रेम कुमार को मुखबिर की मदद से गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बटोरा कटेला तालाब विरतिहनपुरवा लोहांगी स्थित घर से गिरफ्तार किया। वह बंगाली मोहाल का घर छोड़ गोंडा के घर में छिपा हुआ था।