कानपुर में 43 मिनट में 60 लाख के मोबाइल चुराने वाले आरोपी लखनऊ में दिखे, तलाश जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। गाेविंदनगर थाने से 200 मीटर की दूरी पर रविवार तड़के मोबाइल दुकान के ताले तोड़कर 43 मिनट में 60 लाख रुपये कीमत के मोबाइल चुराने वाले पांचों आरोपित आटो से रामादेवी चौराहा थे। इसके बाद वहां से लखनऊ के लिए टैक्सी में सवार हुए थे। इसका खुलासा घटनास्थल से लेकर करीब 300 से ज्यादा सीसी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए लखनऊ पहुंची टीम की जांच से हुआ। पांचों आरोपित चारबाग स्टेशन के बाहर लगे सीसी कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि अब तक पांचों आरोपितों के बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं जुटा सकी है। पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज के जरिए ही उन तक पहुंचने की जुगत में लगी है।

दस ब्लाक, गोविंदनगर निवासी कानपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज बलेचा की चावला चौराहा के पास कृष्णा कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल की दुकान है। रविवार तड़के पांच चोरों ने शटर के ताले तोड़ कर 60 लाख रुपये कीमत के मोबाइल पार कर दिए थे।

सूचना पर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी योगेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसी कैमरों में सुबह 4:56 बजे पांच नकाबपोश बाहर खड़े नजर आए। इसके बाद उनमें से एक ने कंबल को शटर के सामने फैलाया, जिसकी आड़ लेकर अन्य चार आरोपितों ने शटर के ताले तोड़े।

इसके बाद सड़क के दूसरी ओर से आ रहे आटो को हाथ देकर रोका और फिर उसमें बैठकर रामादेवी चौराहा पहुंचे थे। कार्यवाहक गोविंद नगर थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद पांचों आरोपित आटो से रामादेवी पहुंचे थे, जहां से टैक्सी में सवार होकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर उतर गए।