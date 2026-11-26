जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदपुरी स्टेशन वाली रोड पर 24 दिन पहले मोबाइल की दुकान में हुई चोरी के मामले में बिहार के अररिया जिले का एक आरोपित बेटी की शादी छोड़कर मकान की दूसरी मंजिल से करीब 20 फीट नीचे कूदकर भाग गया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसके साथी को भौंती बाईपास के पास नईम को गिरफ्तार कर लिया।

उसके पास से चोरी के 30.75 लाख रुपये कीमत के 75 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपित नेपाल में मोबाइल फोन की वास्तविक कीमत से 25 प्रतिशत में चोरी के मोबाइल बेचते थे। पुलिस टीम ने चोरों को पकड़ने के लिए 1200 कैमरे खंगाले। आरोपित ने केबल बिछाने का काम करते हुए एक माह तक आसपास की दुकानों की रेकी की थी।

इसके बाद उसने साथी मेहताब को बुलाकर चोरी की। दोनों ने दिल्ली के रोहिणी, बेंगलुरु, हैदराबाद के दुलपल्ली, मध्य प्रदेश के बदरहा, गोवा और कर्नाटक के सिमोगा सहित कई स्थानों पर ज्वेलर्स के शोरूम और अन्य प्रतिष्ठानों से करोड़ों रुपये के जेवरों की चोरी की है।

गोविंद नगर के बी ब्लाक में गोविंदपुरी पुल से रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर गोपालश्री शर्मा का परिवार रहता है। मकान के भूतल पर उनके बेटे अंशु की मोबाइल हब नाम से दुकान है। उससे सटी दुकान में उनकी पत्नी बेकरी चलाती हैं। दो नवंबर की देर रात चोर बेकरी के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मोबाइल की दुकान से 78 फोन तथा गुल्लक में रखे 50 हजार रुपये ले गए।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि पुलिस ने पहले बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के कैमरों की चार दिन तक जांच की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में फुटेज के आधार पर पता चला कि आरोपित पटना जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे। टीम पटना पहुंची और जांच में सामने आया कि दोनों बस से अररिया गए थे।

आटो चालक से पूछताछ में पता चला कि उसने उन्हें जोकीघाट थाना क्षेत्र के रहरिया गांव छोड़ा था। वहां पहुंचने पर दोनों नहीं मिले और उनके नेपाल जाने की जानकारी मिली। आरोपितों के मोबाइल नंबर लिसनिंग पर लगाए गए तो वे पुलिस को भ्रमित करने के लिए उलइया भाषा (मैथिली और बंगाली मिक्स भाषा) में बात करने लगे।

जांच में उनकी पहचान बगडरा गांव के मेहताब और रहरिया के नईम के रूप में हुई। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मेहताब की बेटी की बुधवार को शादी थी। पुलिस दबिश के दौरान वह शादी छोड़कर छत से 20 फीट ऊंचाई से कूदकर भाग गया। उसके रिश्तेदार से पूछताछ करने पर नईम के कानपुर में आने की जानकारी हुई।