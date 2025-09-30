स्कूल के बाहर से छात्रा को ले गया युवक, प्रिंसिपल का फोन पहुंचा तो भौचक्का रह गए स्वजन

कानपुर में 16 वर्षीय ग्यारहवीं की छात्रा स्कूल के बाहर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे एक होटल में गांव के ही युवक के साथ पाया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उस पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह संदिग्ध हालत में स्कूल के बाहर से 16 वर्षीय ग्यारहवीं की छात्रा लापता हो गई थी। स्कूल न पहुंचने की सूचना पर स्वजन पुलिस को जानकारी देने के साथ छात्रा की तलाश में जुट गए। तलाश करते हुए स्वजन कोरियां स्थित एक होटल पहुंच गए। जहां छात्रा गांव के ही एक युवक के साथ होटल के पहली मंजिल में मिली। स्वजन की जानकारी पर पहुंची पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। साथ होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रा के पिता के मुताबिक सोमवार सुबह करीब आठ बजे 16 वर्षीय बेटी स्कूल के लिए घर से निकली थी। करीब एक घंटे बाद स्कूल से प्रधानाध्यापक का फोन आया कि बेटी स्कूल नहीं आई। जिसपर वह बेटी की तलाश में बेटे संग आसपास घूमने लगे। दोपहर बाद एक ग्रामीण ने बताया कि बेटी को उन्होंने एक युवक के साथ बाइक से कोरियां की तरफ जाते देखा था। जिसपर वह बेटे संग तलाश करते हुए कोरियां स्थित एआर काम्प्लेक्स होटल पहुंच गए। जहां होटल के पहली मंजिल से बेटी को गांव के युवक आतिश पासवान संग सीढ़ियों से उतरते देखा।

स्वजन को देख आरोपित युवक भागने लगा। जिसपर स्वजन ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित को थाने ले गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पास्को एक्ट समेत अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है।