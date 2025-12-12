Language
    कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खबर, इस दिन से शुरू होगी सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता की मेट्रो

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। यह नया मेट्रो रूट शहर के लोगों के लिए यातायात को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेस का ट्रायल रन जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए कानपुर मेट्रो की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के संयुक्त महाप्रबंधक जनसम्पर्क पंचानन मिश्रा ने बताया कि जनवरी में ट्रायल शुरू करने की तैयारी है। इसकी तारीख जल्द तय हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले दिन से दो फेरे होंगे, फिर धीरे-धीरे करके इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। एक बार ट्रायल रन शुरू होने के बाद इसे सीधे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसे बीच में बंद नहीं किया जाएगा। मार्च 2026 तक कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता फेस का संचालन शुरू होना है।

    उन्होंने बताया कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पहला आईआईटी-कानपुर से नौबस्ता तक के कारिडोर-1 की लंबाई 23.78 किमी है। वर्तमान में, लगभग 24 किमी लंबे कॉरिडोर-1 (आईआईटी-नौबस्ता) के अंतर्गत कानपुर मेट्रो की यात्री सेवाएं आईआईटी- कानपुर सेंट्रल तक लगभग 16 किमी लंबे रूट पर संचालित हो रही हैं। कॉरिडोर-1 के लगभग 8 किमी लंबे बैलेंस सेक्शन (कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता) के अलावा लगभग 8.60 किमी लंबे समग्र कॉरिडोर-2 (सीएसए-बर्रा 8) का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है।

     

    ये है रूट

    उन्होंने बताया कि कॉरिडोर-1 के लगभग 8 किमी लंबे बैलेंस सेक्शन (कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता) में 7 नए स्टेशन; झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता वर्तमान मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और स्टेशनों की कुल संख्या वर्तमान के 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी। इस 8 किमी लंबे बैलेंस सेक्शन (कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता) के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल के बाद पड़ने वाले पहले 2 स्टेशन झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। इनके लिए कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल के निकट रैंप तक लगभग 3 किमी लंबे स्ट्रेच में टनलिंग की प्रक्रिया अक्टूबर में ही पूरी हो चुकी है। वर्तमान में इस स्ट्रेच के 'अप-लाइन टनल' में रेल पटरी बिछाने के बाद ट्रैक स्लैब की ढलाई का कार्य किया जा रहा है। 'डाउनलाइन टनल' में भी रेल पटरी बिछाने के प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। इसके इसमें सिग्नल और थर्ड रेल सिस्टम को लगाया जाएगा। समय की बचत के लिए ट्रैक निर्माण के साथ दोनों स्टेशनों पर सिस्टम इंस्टॉलेशन और फिनिशिंग का काम भी किया जा रहा है।

     

    ये काम पूरा हो रहा

    उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन के बाद पड़ने वाले सभी 5 स्टेशन (बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता) एलिवेटेड हैं। इस एलिवेटेड सेक्शन के लिए ट्रैक निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सिग्नल इंस्टालेशन का कार्य पूरा करने के बाद टेस्टिंग का काम चल रहा है। इसके साथ ही इन 5 स्टेशनों के सिविल निर्माण की फिनिशिंग और सिस्टम इंस्टालेशन का काम भी पूरा हो रहा हैं।