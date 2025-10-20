दीपावली के अवसर पर कानपुर के मेट्रो के समय में हुआ बदलाव, जान लें टाइम शेड्यूल

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के दिन सोमवार 20 अक्टूबर को मेट्रो ट्रेन शाम सात बजे तक चलेंगी। आइआइटी और कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह छह बजे चलेगी और अंतिम ट्रेन शाम सात बजे चलेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्रा ने कहा कि अगले दिन से मेट्रो ट्रेन संचालन का समय फिर से सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक होगा।

आइआइटी से नौबस्ता तक के मेट्रो के पहले कारिडोर के सभी क्रासओवर बनकर पूरे हो गए हैं। शनिवार को नौबस्ता में बन रहा नौवां व अंतिम क्रासओवर भी बनकर तैयार हो गया। ये क्रासओवर ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए होते हैं। इसके साथ ही बारादेवी-नौबस्ता के पांच किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट में ट्रैक निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। आइआइटी से नौबस्ता के बीच पहले कारिडोर में पांच किलोमीटर लंबे बारादेवी-नौबस्ता एलिवेटेड रूट पर ट्रैक का निर्माण अंतिम चरण में है।

अंतिम दो क्रासओवर की ढलाई का काम पूरा

शनिवार को नौबस्ता मेट्रो स्टेशन के पास कारिडोर के अंतिम दो क्रासओवर की ढलाई का कार्य पूरा हो गया। नौबस्ता स्टेशन के दोनों छोर पर मुख्य लाइन पर क्रासओवर बनाए गए हैं। इससे पहले बारादेवी स्टेशन के पास भी दो क्रासओवर की ढलाई की गई थी। आइआइटी से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो चलाने के बाद अब नौबस्ता तक इसको चलाने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। आइआइटी से कानपुर सेंट्रल तक पांच क्रासओवर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ये क्रासओवर आइआइटी, गीता नगर और मोतीझील स्टेशनों पर बने हैं। सेंट्रल स्टेशन से आगे ट्रेन चलाने के लिए बारादेवी और नौबस्ता स्टेशनों पर दो-दो बनाए गए हैं। नौबस्ता में बने दो क्रासओवर में से एक सीजर क्रासओवर है। ऐसे ही सीजर क्रासओवर आइआइटी और गीता नगर स्टेशनों पर भी हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि बारादेवी-नौबस्ता एलिवेटेड रूट में ट्रैक निर्माण और सिस्टम लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।