कानपुर मेट्रो के नए रूट पर बड़ा अपडेट, बिजली आपूर्ति की टेस्टिंग के लिए 6 नए सब-स्टेशन तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मेट्रो के कॉरिडोर-1 के तहत कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक सात में से छह स्टेशनों पर सब-स्टेशन तैयार कर वहां बिजली आपूर्ति शुरू कर दिया गया है।

मेट्रो ट्रेनों की टेस्टिंग व स्टेशनों पर स्थापित विभिन्न प्रणालियों जैसे टीवीएस, ईसीएस, एएफसी एवं अन्य विद्युत उपकरणों बल्ब, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि के संचालन के लिए में अब तेजी आएगी।

कानपुर मेट्रो चार स्टेशनों झकरकटी, बारादेवी, बसंत विहार और नौबस्ता—पर 33 केवी ऑग्ज़ीलरी सब-स्टेशन (एएसएस) और दो स्टेशनों—किदवई नगर व बौद्ध नगर पर ऑग्ज़ीलरी-कम-ट्रैक्शन सब-स्टेशन (एएसएस-कम-टीएसएस) को लगा दिया गया है।



