Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पर बड़ा अपडेट, सेंट्रल से नौबस्ता तक कबसे दौड़ेगी ट्रेन? डेट फाइनल

    By Shyam Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नए साल में कानपुर मेट्रो के विस्तार का लक्ष्य रखा है। मार्च तक कॉरिडोर-1 कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक शुरू होगा, ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) नए साल में कानपुर मेट्रो के दोनों कारिडोर के संचालन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत नए साल के पहली तिमाही में मार्च तक मेट्रो कारिडोर-1 के बैलेंस सेक्शन कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक संचालन शुरू होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं 2026 के अंत कारिडोर-2 सीएसए से बर्रा-8 तक मेट्रो का संचालन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि नए साल में हमारा लक्ष्य है कि साल के अंत तक कानपुर मेट्रो का सफर 16 किमी से बढ़कर 33 किमी का हो जाएगा मेट्रो नेटवर्क और स्टेशनों की संख्या 14 से बढ़कर 29 हो जाएगा।

    इसके लिए दोनों लाइनों ‘अप-लाइन‘ और ‘डाउनलाइन‘ पर ट्रैक निर्माण कार्य प्रगति पर है। बारादेवी से नौबस्ता तक 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन में ट्रैक निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा सिग्नल इंस्टालेशन के बाद टेस्टिंग कार्य जारी है।

    सीएसए से बर्रा-8 के अंतर्गत निर्मित हो रहे एलिवेटेड सेक्शन में पाइलिंग, पाइल-कैप एवं पिलर निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। पियर-कैप इरेक्शन का लगभग तीन-चौथाई से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है।