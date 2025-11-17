कानपुर में सीएसए से बर्रा आठ तक मेट्रो के कारीडोर दो में ट्रेन दौड़ाने की कवायद तेज, सब स्टेशन बनकर तैयार

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो के कारीडोर दो (सीएसए से बर्रा आठ तक) का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन कारिडोर-दो डिपो में ट्रेनों की टेस्टिंग व विद्युत उपकरणों को बिजली की आपूर्ति के लिए सबस्टेशन तैयार किया गया है। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन के लिए बिजली की आपूर्ति यूपीटीसीएल से मिलती है।

डिपो में बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवी लाइन गीतानगर मेट्रो स्टेशन से ली जा रही है। डिपो में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर व रेक्टिफायर पैनल की मदद से करंट को 750 वोल्ट डीसी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका उपयोग ट्रेनों के परिचालन में होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि कारीडोर की ट्रेनों के रखरखाव व परिचालक के लिए सीएसए परिसर में अत्याधुनिक डिपो विकसित किया जा रहा है। डिपो में मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव के लिए वर्कशाप तैयार की जाएगी।



इधर, बारादेवी–नौबस्ता सेक्शन में सिग्नलिंग टेस्टिंग शुरू

मेट्रो के कारिडोर-1 के बारादेवी–नौबस्ता सेक्शन में सिग्नलिंग सिस्टम की पार्शियल एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रक्रिया गुरूवार से शुरू हो गई। पांच किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड हिस्से में पांच स्टेशनों पर कुल 24 सिग्नल लगाए गए हैं। सभी स्टेशनों पर इनडोर केबलिंग व ट्रेन रेडियो एक्सेस एंटीना भी स्थापित किए जा चुके हैं।