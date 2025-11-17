Language
    कानपुर में सीएसए से बर्रा आठ तक मेट्रो के कारीडोर दो में ट्रेन दौड़ाने की कवायद तेज, सब स्टेशन बनकर तैयार

    By Daud KhanEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    कानपुर मेट्रो के कारीडोर दो (सीएसए से बर्रा आठ) का काम तेजी से चल रहा है। सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में डिपो में ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए सबस्टेशन तैयार है। बारादेवी-नौबस्ता सेक्शन में सिग्नलिंग टेस्टिंग शुरू हो गई है और पटरी बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। पहले कॉरिडोर में आईआईटी से नौबस्ता के बीच रूट बनाया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मेट्रो के कारीडोर दो (सीएसए से बर्रा आठ तक) का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन कारिडोर-दो डिपो में ट्रेनों की टेस्टिंग व विद्युत उपकरणों को बिजली की आपूर्ति के लिए सबस्टेशन तैयार किया गया है। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन के लिए बिजली की आपूर्ति यूपीटीसीएल से मिलती है।

    डिपो में बिजली आपूर्ति के लिए 33 केवी लाइन गीतानगर मेट्रो स्टेशन से ली जा रही है। डिपो में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर व रेक्टिफायर पैनल की मदद से करंट को 750 वोल्ट डीसी में परिवर्तित किया जाएगा। इसका उपयोग ट्रेनों के परिचालन में होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि कारीडोर की ट्रेनों के रखरखाव व परिचालक के लिए सीएसए परिसर में अत्याधुनिक डिपो विकसित किया जा रहा है। डिपो में मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव के लिए वर्कशाप तैयार की जाएगी।


    इधर, बारादेवी–नौबस्ता सेक्शन में सिग्नलिंग टेस्टिंग शुरू


    मेट्रो के कारिडोर-1 के बारादेवी–नौबस्ता सेक्शन में सिग्नलिंग सिस्टम की पार्शियल एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रक्रिया गुरूवार से शुरू हो गई। पांच किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड हिस्से में पांच स्टेशनों पर कुल 24 सिग्नल लगाए गए हैं। सभी स्टेशनों पर इनडोर केबलिंग व ट्रेन रेडियो एक्सेस एंटीना भी स्थापित किए जा चुके हैं।


    वहीं, बारादेवी से नौबस्ता के बीच पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका


    मेट्रो ने बारादेवी से नौबस्ता स्टेशन तक 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया है। इस सेक्शन पर ट्रैक निर्माण के साथ ही चार क्रासओवर भी बनाए गए हैं। इस एलिवेटेड रूट पर पांच स्टेशन बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से स्वदेशी काटन मिल रैंप तक भूमिगत रूट पर भी पटरी बिछाई जा रही है। मेट्रो के पहले कारिडोर में आइआइटी से नौबस्ता के बीच रूट बनाया जा रहा है। इसमें बारादेवी से नौबस्ता के बीच ट्रैक निर्माण कार्य पूरा हो गया है।