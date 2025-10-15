कानपुर में हादसा; बिना सुरक्षा उपकरण राजमिस्त्री कर रह था काम, करंट लगने से सीवर टैंक में गिरने से मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज में सीवर टैंक का ढक्कन खोलने के दौरान करंट लगने से राजमिस्त्री सीवर टैंक में जा गिरा। साथी मजदूर ने टैंक में चप्पल उतराती देखी तो किसी तरह उसे निकलवाया और मकान मालिक के साथ उसे पास के निजी अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने ठेकेदार पर आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया।

उन्नाव जनपद के फतेहपुर चौरासी हिंदूपुर दबौली निवासी 30 वर्षीय राजमिस्त्री रिंकू बीते कुछ दिनों से नवाबगंज सूर्य विहार निवासी संतोष कुमार के मकान में काम कर रहा था। रिंकू के परिवार में उसकी पत्नी सोनम और बेटी आरोही है। मंगलवार को काम करने के दौरान शाम को रिंकू कटर से सीवर टैंक का ढक्कन काट रहा था। इस दौरान साथी मजदूर बाहर काम कर रहा था। तभी करंट लगने से रिंकू सीवर टैंक के अंदर जा गिरा। जब मजदूर अंदर आया तो उसने टैंक के अंदर रिंकू की चप्पल उतराती देखी तो उसने शोर मचाया।