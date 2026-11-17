Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 17 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 17 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव
गेहूं दड़ा 2800-2850, अरहर दाल 14100-14200 रुपये प्रति क्विंटल
चांदी 1.75 लाख रुपये/किग्रा, सोना बिस्कुट 138500 रुपये/10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं फार्म के भाव 3000 से 3100 रुपये तक पहुंचे। दलहन में चना 7100 से 7200 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
दालों में अरहर फूल के भाव 14100 से 14200 रुपये रहे। तिलहन बाजार में लाही 8400 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों का कोल्हू तेल 19700 से 19800 रुपये प्रति क्विंटल बिका। खाद्य तेल, आटा, मैदा और सूजी के भाव में भी कारोबार हुआ। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 138500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
मंगलवार का भाव
|वस्तु / जिंस
|थोक भाव (₹ में)
|
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800-2850
|गेहूं आर.आर. 21
|2900-2950
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|जौ
|2900-3000
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2300-2400
|मकाई
|2300-2400
|
दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100-7200
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|
दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14100-14200
|अरहर स्पे.
|10900-11000
|चना दाल
|8800-8900
|मटर दाल
|5350-5400
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7100-7150
|उड़द दाल
|8500-13500
|उड़द धोवा
|10000-12000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1600-1650
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1700-1730
|
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|8400-8500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|11600-12500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11500-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
|
तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|19700-19800
|अलसी तेल
|19400-19500
|अण्डी तेल
|18400-18500
|
खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों खली
|3500-3550
|अलसी खली
|6800-7000
|अण्डी खली
|1400-1450
|
वनस्पति (प्रति 15 ली.), गुड़ एवं शक्कर (प्रति क्विं.)
|वनस्पति बावर्ची (15 ली.)
|2050-2037
|वनस्पति मयूर (15 ली.)
|2050-2037
|गुड़ मंगलोर लड्डू
|5550-5650
|गुड़ देशी भेली
|5550-5650
|शक्कर दाना एम.30
|6000-6100
|
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
|
बारदाना व सुतली (प्रति क्विंटल)
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच
|17000-17500
|सुतली 90 इंच
|20000-21000
|
कानपुर सर्राफा बाजार (सोना-चांदी)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|175000
|सिक्का (प्रति नग)
|2000-2100
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|138500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|103100-103600
यह भी पढ़ें- मीटर से उठी चिंगारी ने मचाई तबाही, 8 स्कूटर-3 बाइक जलकर राख, 7-8 धमाकों से दहली 6 मंजिला इमारत