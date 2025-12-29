Language
    Kanpur Mandi Bhav: 29 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    कानपुर के खुले बाजार में 29 दिसंबर को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तेल-तिलहन और सराफा बाजार के भाव जारी हुए। गेहूं, चना, अरहर, मसूर और मूंग में सामान्य कारो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार, 29 दिसंबर को अनाज, दलहन, दाल, चावल, तेल-तिलहन, गुड़ और सराफा बाजार के भाव जारी किए गए। गेहूं, चना, अरहर, मसूर और मूंग जैसी प्रमुख कृषि जिंसों में सामान्य कारोबार देखने को मिला, जबकि दालों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे।

    चावल और आटा-मैदा के भाव स्थिर रहे। तिलहन और खाद्य तेलों में सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव ऊंचाई पर रहे, जिससे निवेशकों और व्यापारियों की नजर बाजार की चाल पर बनी हुई है।

    श्रेणी वस्तु भाव (रुपये में) इकाई
    गल्ला गेहूं दड़ा 2625 - 2675 प्रति क्विंटल
    आर.आर. 21 2700 - 2750 प्रति क्विंटल
    गेहूं फार्म 2800 - 2850 प्रति क्विंटल
    जौ 2250 - 2350 प्रति क्विंटल
    ज्वार 2100 - 2150 प्रति क्विंटल
    बाजरा 2000 - 2250 प्रति क्विंटल
    मकाई 1900 - 2200 प्रति क्विंटल
    दलहन चना 5000 - 5100 प्रति क्विंटल
    अरहर 5500 - 5600 प्रति क्विंटल
    मसूर 5650 - 5850 प्रति क्विंटल
    मटर 3500 - 3600 प्रति क्विंटल
    उड़द हरा 10800 - 11100 प्रति क्विंटल
    उड़द काला 5500 - 7000 प्रति क्विंटल
    मूंग 6000 - 7800 प्रति क्विंटल
    दाल अरहर फूल 9900 - 10000 प्रति क्विंटल
    अरहर स्पे. 7500 - 7600 प्रति क्विंटल
    चना दाल 6300 - 6400 प्रति क्विंटल
    मटर दाल 4300 - 4400 प्रति क्विंटल
    मसूर मलका 6800 - 6850 प्रति क्विंटल
    मसूर दाल 6750 - 6800 प्रति क्विंटल
    उड़द दाल 7000 - 13000 प्रति क्विंटल
    उड़द धोवा 8200 - 10200 प्रति क्विंटल
    मूंग दाल 8000 - 9500 प्रति क्विंटल
    मूंग धोवा 8500 - 10000 प्रति क्विंटल
    चावल चावल अरवा 2800 - 4000 प्रति क्विंटल
    बासमती 1 नं. 10500 - 11000 प्रति क्विंटल
    सेला 3000 - 4000 प्रति क्विंटल
    बासमती 2 नं. 7000 - 8000 प्रति क्विंटल
    आटा-मैदा आटा 1500 - 1600 प्रति 50 किग्रा
    मैदा 1540 - 1580 प्रति 50 किग्रा
    सूजी 1560 - 1600 प्रति 50 किग्रा
    तिलहन लाही 6500 - 6600 प्रति क्विंटल
    अलसी 4600 - 5000 प्रति क्विंटल
    अण्डी 4800 - 5000 प्रति क्विंटल
    तिल्ली 8100 - 9800 प्रति क्विंटल
    मूंगफली (शिवपुरी) 10400 - 11300 प्रति क्विंटल
    सेहुंआ 4000 - 4500 प्रति क्विंटल
    तेल सरसों कोल्हू 15100 - 15200 प्रति क्विंटल
    अलसी 14400 - 14500 प्रति क्विंटल
    अण्डी 13900 - 14000 प्रति क्विंटल
    घी देशी घी (खुर्जा) 67000 - 68000 प्रति क्विंटल
    देशी घी (औरैय्या) 61000 - 62000 प्रति क्विंटल
    देशी घी (माधौगढ़) 64000 - 65000 प्रति क्विंटल
    धातु/मद इकाई भाव (रुपये में)
    चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
    चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 2,41,500
    सिक्का प्रति नग 2,300 - 2,400
    सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,41,800
    सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
    गिन्नी प्रति नग 1,05,500 - 1,06,000