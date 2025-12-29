Kanpur Mandi Bhav: 29 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

गल्ला गेहूं दड़ा 2625 - 2675 प्रति क्विंटल

आर.आर. 21 2700 - 2750 प्रति क्विंटल

गेहूं फार्म 2800 - 2850 प्रति क्विंटल

जौ 2250 - 2350 प्रति क्विंटल

ज्वार 2100 - 2150 प्रति क्विंटल

बाजरा 2000 - 2250 प्रति क्विंटल

मकाई 1900 - 2200 प्रति क्विंटल

दलहन चना 5000 - 5100 प्रति क्विंटल

अरहर 5500 - 5600 प्रति क्विंटल

मसूर 5650 - 5850 प्रति क्विंटल

मटर 3500 - 3600 प्रति क्विंटल

उड़द हरा 10800 - 11100 प्रति क्विंटल

उड़द काला 5500 - 7000 प्रति क्विंटल

मूंग 6000 - 7800 प्रति क्विंटल

दाल अरहर फूल 9900 - 10000 प्रति क्विंटल

अरहर स्पे. 7500 - 7600 प्रति क्विंटल

चना दाल 6300 - 6400 प्रति क्विंटल

मटर दाल 4300 - 4400 प्रति क्विंटल

मसूर मलका 6800 - 6850 प्रति क्विंटल

मसूर दाल 6750 - 6800 प्रति क्विंटल

उड़द दाल 7000 - 13000 प्रति क्विंटल

उड़द धोवा 8200 - 10200 प्रति क्विंटल

मूंग दाल 8000 - 9500 प्रति क्विंटल

मूंग धोवा 8500 - 10000 प्रति क्विंटल

चावल चावल अरवा 2800 - 4000 प्रति क्विंटल

बासमती 1 नं. 10500 - 11000 प्रति क्विंटल

सेला 3000 - 4000 प्रति क्विंटल

बासमती 2 नं. 7000 - 8000 प्रति क्विंटल

आटा-मैदा आटा 1500 - 1600 प्रति 50 किग्रा

मैदा 1540 - 1580 प्रति 50 किग्रा

सूजी 1560 - 1600 प्रति 50 किग्रा

तिलहन लाही 6500 - 6600 प्रति क्विंटल

अलसी 4600 - 5000 प्रति क्विंटल

अण्डी 4800 - 5000 प्रति क्विंटल

तिल्ली 8100 - 9800 प्रति क्विंटल

मूंगफली (शिवपुरी) 10400 - 11300 प्रति क्विंटल

सेहुंआ 4000 - 4500 प्रति क्विंटल

तेल सरसों कोल्हू 15100 - 15200 प्रति क्विंटल

अलसी 14400 - 14500 प्रति क्विंटल

अण्डी 13900 - 14000 प्रति क्विंटल

घी देशी घी (खुर्जा) 67000 - 68000 प्रति क्विंटल

देशी घी (औरैय्या) 61000 - 62000 प्रति क्विंटल